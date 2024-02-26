Tuesday, 27 February 2024 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة: منهاج الصف الحادي عشر قيد التأليف ولا صحة للكتب المتداولة

2/26/2024 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نوه المركز الوطنيُّ لتطوير المناهج إلى أنّ مناهج الصف الحادي عشر للعام الدراسيّ القادم 2024/ 2025 (العام الأول من الثانويّة العامة) في مباحث اللغة العربيَة، والتربية الإسلاميّة، واللغة الإنجليزيّة، وتاريخ الأردنّ، ما تزال إلى الآن قيد الإعداد.

وأضاف المركز في بيان أنه "لم يتمَّ حتى هذه اللحظة نشر أيٍّ منها، وستنشر حال جاهزيَّتها على موقع المركز الرسميّ كما هي عادتنا، ليطلّع عليها أبناؤنا الطلبة الأعزّاء وذووهم الكرام والزملاء المعلّمون والمعلمات".


وتابع: أنّ "ما ينشر على بعض المنصّات من موادٍ تعليميّة تدعي أنّها من الكتب الرسميّة أمرٌ عارٍ عن الصّحة وبعيد عن الكتب قيد التأليف، ويهيبُ المركز الوطنيُّ بعدم تداولها، ومتابعة صفحته الرّسميّة للاطلاع عليها حال صدورها".


MENAFN26022024000072011014ID1107901624

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث