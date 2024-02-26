الحكومة: منهاج الصف الحادي عشر قيد التأليف ولا صحة للكتب المتداولة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نوه المركز الوطنيُّ لتطوير المناهج إلى أنّ مناهج الصف الحادي عشر للعام الدراسيّ القادم 2024/ 2025 (العام الأول من الثانويّة العامة) في مباحث اللغة العربيَة، والتربية الإسلاميّة، واللغة الإنجليزيّة، وتاريخ الأردنّ، ما تزال إلى الآن قيد الإعداد.
وأضاف المركز في بيان أنه "لم يتمَّ حتى هذه اللحظة نشر أيٍّ منها، وستنشر حال جاهزيَّتها على موقع المركز الرسميّ كما هي عادتنا، ليطلّع عليها أبناؤنا الطلبة الأعزّاء وذووهم الكرام والزملاء المعلّمون والمعلمات".
وتابع: أنّ "ما ينشر على بعض المنصّات من موادٍ تعليميّة تدعي أنّها من الكتب الرسميّة أمرٌ عارٍ عن الصّحة وبعيد عن الكتب قيد التأليف، ويهيبُ المركز الوطنيُّ بعدم تداولها، ومتابعة صفحته الرّسميّة للاطلاع عليها حال صدورها".
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