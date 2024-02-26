الحكومة: منهاج الصف الحادي عشر قيد التأليف ولا صحة للكتب المتداولة

وأضاف المركز في بيان أنه "لم يتمَّ حتى هذه اللحظة نشر أيٍّ منها، وستنشر حال جاهزيَّتها على موقع المركز الرسميّ كما هي عادتنا، ليطلّع عليها أبناؤنا الطلبة الأعزّاء وذووهم الكرام والزملاء المعلّمون والمعلمات".



وتابع: أنّ "ما ينشر على بعض المنصّات من موادٍ تعليميّة تدعي أنّها من الكتب الرسميّة أمرٌ عارٍ عن الصّحة وبعيد عن الكتب قيد التأليف، ويهيبُ المركز الوطنيُّ بعدم تداولها، ومتابعة صفحته الرّسميّة للاطلاع عليها حال صدورها".

