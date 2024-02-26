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الغد تنظم وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين

2/26/2024 2:31:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شاركت صحيفة "الغد"، اليوم الاثنين، باليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، عبر وقفة تضامنية أمام المؤسسة.
وشارك في الوقفة التي نُظمت في تمام الساعة 12:00 ظهرا عشرات الصحفيين والإداريين والموظفين، معربين عن رفضهم لعدوان الاحتلال الغاشم على أهل القطاع؛ بمن فيهم الصحفيون.

وأعرب المشاركون في الوقفة عن وقوفهم مع أهل غزة والصحفيين الذين يستمر الاحتلال باستهدافهم في حرب الإبادة التي دخلت يومها الـ143، إذ بلغ عدد الشهداء من الصحفيين 132.

ورفع المشاركون في الوقفة عبارات تندد باستهداف الاحتلال للصحفيين في غزة؛ أبرزها "الحقيقة تواجه الرصاصة في غزة"، "132 صحفيا استشهدوا في غزة دفاعا عن الحقيقة"، و"حملة القلم والصورة عنوان الشهادة في غزة".

وكانت نقابة الصحفيين الأردنيين دعت منتسبيها في المؤسسات الصحفية العامة والخاصة إلى الوقوف أمام مؤسساتهم اليوم في تمام الساعة 12 ظهرا للمشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين.

وبحسب النقابة، فإن هذه الوقفة جزء من فعاليات تعبر عن موقفها إزاء الجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الإجرامية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

وحثت المجتمع الدولي إلى أخذ دور أكبر في حماية الصحفيين الفلسطينيين ليتمكن من نقل الحقيقة التي يسعى الكيان الصهيوني لطمسها، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وضمان الحماية للصحفيين في الميدان.

ودعت النقابة الزملاء إلى الالتزام بخطوات النقابة التي ستتضمن سلسلة فعاليات تضامنية مستقبلا، من بينها وقفات أمام النقابة.







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