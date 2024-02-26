الأمير علي يرعى العرض الخاص للجزء الثاني من فيلم كثيب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) رعى سمو الأمير علي بن
الحسين، رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بحضور عدد من أصحاب
السمو الأمراء والأميرات، ليلة أمس الأحد، العرض الخاص للجزء الثاني من فيلم
الخيال العلمي الأميركي "كثيب"، الذي تم تصويره في مناطق وادي رم جنوبي
الأردن.
والفيلم الذي أخرجه
الأميركي "دنيس فيلنوف"، ويتكئ على رواية "الكثيب" للأميركي
فرانك هيربرت وصدرت عام 1965، شارك فيه عدد من نجوم السينما في هوليوود.
ويتناول الفيلم في
منظوره الخيالي حكاية صراع بين الخير والشر، حيث يناضل سكان كوكب صحراوي في مواجهة
كوكب آخر يسعى لإحكام قبضته على الكون.
وأبرز الفيلم، في
مشاهده، جماليات الطبيعة المتفردة التي يتميز بها وادي رم جنوبي الأردن ما يسهم
بزيادة تسويق الأردن ومناطقه سياحيا. (بترا)
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