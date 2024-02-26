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الأمير علي يرعى العرض الخاص للجزء الثاني من فيلم كثيب

2/26/2024 2:31:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رعى سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات، ليلة أمس الأحد، العرض الخاص للجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي الأميركي "كثيب"، الذي تم تصويره في مناطق وادي رم جنوبي الأردن.
والفيلم الذي أخرجه الأميركي "دنيس فيلنوف"، ويتكئ على رواية "الكثيب" للأميركي فرانك هيربرت وصدرت عام 1965، شارك فيه عدد من نجوم السينما في هوليوود.

ويتناول الفيلم في منظوره الخيالي حكاية صراع بين الخير والشر، حيث يناضل سكان كوكب صحراوي في مواجهة كوكب آخر يسعى لإحكام قبضته على الكون.

وأبرز الفيلم، في مشاهده، جماليات الطبيعة المتفردة التي يتميز بها وادي رم جنوبي الأردن ما يسهم بزيادة تسويق الأردن ومناطقه سياحيا. (بترا)

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