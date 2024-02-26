تحدي الريادة المجتمعية يفتح باب التقدم للحصول على دعم لتنفيذ الأفكار الريادية



ويأتي اطلاق هذا المشروع للسنة الخامسة على التوالي تحت شعار "لا تترك فكرتك على ورق"، انسجاما مع رؤية جلالة الملك بأن الشباب المحرك الرئيس للتغيير وأهمية الاستثمار في قدراتهم وايجاد حلول للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم وتشجيعهم على الريادة والابتكار.



ويهدف المشروع الى تقديم الدعم للشباب لمساعدتهم على تنفيذ مشاريع ريادية جديدة أو تطوير مشاريعهم القائمة وتعزيز أثرها على مجتمعاتهم المحلية ، اضافة الى حث الشباب على التنافس الايجابي ونشر ثقافة المبادرة والعطاء والمواطنة الفاعلة بينهم للمساهمة في تنمية محافظاتهم وتعزيز الإيجابية من خلال تقديم نماذج لشباب تمكنوا من احداث تغيير ايجابي في مجتمعاتهم المحلية.



ويستهدف المشروع الافراد والمجموعات الشبابية ضمن الفئة العمرية من (22ـ 40) عاماً، اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني، وسيتمكن الراغبين بالتقدم للحصول على دعم من خلال تعبئة طلب التقدم عن طريق المنصة الخاصة بالتسجيل في الفترة ما بين 25 شباط الجاري ولغاية 23 آذار المقبل ، وذلك ضمن شروط ومعايير محددة.



وستحصل المشاريع المتأهلة على دعم فني يتمثل ببرنامج تدريبي بهدف تطوير فكرة المشروع بما يضمن تحقيق أثر فعلي وحقيقي ،فيما سيحصل الفائزون على دعم مالي لا تزيد قيمته عن (5,000) دينار للافراد والمجموعات الشبابية، ودعم تتراوح قيمته ما بين 10 الى 15 ألف دينار لمؤسسات المجتمع المدني.



وستتولى لجنة فنية متخصصة من الخبراء مهمة مراجعة ودراسة الطلبات المقدمة وتقييمها وإختيار المشاريع المتأهلة واخضاع أصحابها لبرنامج تدريبي متخصص لتحسين مهاراتهم الفنية لتطوير مشاريعهم، ينتهي بتقديم عرض تقديمي من قبلهم وصولا الى التوصية بنتائج التقييم النهائي واعلان النتائج.

يشار الى ان المشروع الذي تم اطلاقه عام 2019 قدم الدعم لــ 23 مشروعا، وبلغ عدد الفرص التي وفرها (1768) فرصة مباشرة وغير مباشرة.