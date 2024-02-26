الخصاونة يتسلم تقرير حالة البلاد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تسلَّم رئيس الوزراء
الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول حالة
البلاد، الذي يتمحور حول الثَّورة الصِّناعيَّة الرَّابعة وسوق العمل الأردني 2023.
وأكَّد الخصاونة لدى
تسلُّمه التَّقرير من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى اشتيوي
أهميَّة الجهود التي يقوم بها المجلس في تسليط الضَّوء على أبرز القضايا
والموضوعات الوطنيَّة، وتشخيص واقع مختلف القطاعات بدافع المساهمة في النُّهوض بها.
ويتطرَّق التَّقرير
إلى أهميَّة الثَّورة الصِّناعيَّة الرَّابعة وتأثيرها في سوق العمل الأردني، كما
يقدِّم تحليلاً لمدى جاهزيَّة القطاعات الاقتصاديَّة المختلفة، ومتطلَّبات
المواءمة ما بين النِّظام التَّعليمي ومتطلَّبات سوق العمل، ومواكبة التَّحوُّلات
والتَّطوُّرات الاقتصاديَّة والتِّكنولوجيَّة الرَّقميَّة الحديثة. (بترا)
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