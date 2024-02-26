الأمير الحسين يرعى فعالية مؤسسة ولي العهد.. مسارٌ للفرص (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper)وأكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة المهندس غسان نقل في كلمة له أهمية دعم سمو ولي العهد للشباب وإيمانه الكبير بقدراتهم، لافتا إلى التزام المؤسسة بتحقيق رؤى سموه في دعم وتمكين الشباب.واستعرض خطة عمل المؤسسة خلال المرحلة المقبلة والإنجازات التي حققتها في مجالات التدريب بمختلف مبادراتها وبرامجها ومنصاتها، مبينا أن نسبة توظيف خريجي جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات المؤسسة، بلغت 100 بالمئة.وحسب نقل، فقد تم افتتاح 24 موقعا جديدا للمؤسسة في مختلف محافظات المملكة.من جهتها، أعلنت المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتورة تمام منكو عن مسارات عمل المؤسسة الجديدة وهي: مسار القيادة، ومسار التنمية المجتمعية المستدامة، ومسار المشاركة الاقتصادية.



وبينت منكو أن مسارات العمل تضم مجموعة من البرامج، تتضمن إنشاء كلية التدريب المهني المتقدم لتتولى إدارة عدد من مراكز التدريب المهني في المملكة وتعزيزها بالمعدات الحديثة، بهدف تطوير جودة التدريب المهني والتقني في الأردن.



كما تتضمن إطلاق برنامج "اثنين وأربعين – عمّان"، الهادف إلى تعليم البرمجة، ومنصة ((HTUx التعليمية الرقمية التابعة لجامعة الحسين التقنية، إضافة إلى عقد منتدى "تواصل" بشكل سنوي لتشجيع الحوار الوطني البناء والتطوير المستمر.



وتم خلال الفعالية تحديث اسم مبادرة "حقق" ليصبح "برنامج القيادة للمدارس"، وتحديث اسم "صندوق التميّز الشبابي" ليصبح "برنامج التدريب الدولي"، وتحديث اسم "مصنع الأفكار" ليصبح "مساحة الصناع".



وتحدث عدد من الشباب المستفيدين من الفرص التي قدمتها مؤسسة ولي العهد، في كلمات لهم عن قصص نجاحهم، وتجاربهم الريادية.