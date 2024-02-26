الصفدي: حل الدولتين‬⁩ هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع

وفي إطار التنسيق العربي المشترك إزاء تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على القطاع، أجرى الصفدي لقاءات مع نظرائه وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ‬⁩أكدت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً فاعلاً ومؤثراً يوقف إطلاق النار في غزة، وبضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وشددت اللقاءات على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى الرفض المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها.

وعقد الصفدي والأمين العام للأمم المتحد‬⁩ أنطونيو غوتيريش‬⁩، اجتماعاً قبيل اجتماع الأمين العام مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على ⁧‫غزة‬⁩، تناول التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.



وثمن الصفدي وقوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى جانب العدل انسجاماً مع المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة.

كما التقى الصفدي وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس‬⁩، في اجتماع تناول تطورات الأوضاع في ⁧‫غزة‬⁩ والجهود المبذولة لوقف الحرب. وأكد الصفدي، خلال الاجتماع، أن السلام العادل والشامل على أساس ⁧‫حل الدولتين‬⁩ هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع، وضمان الأمن والسلام للفلسطينيين وإسرائيل وللمنطقة برمتها.



كما عقد الصفدي والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اجتماعاً استعرض الكارثة الإنسانية المتفافمة التي تنتجها الحرب على غزة، وأكد ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، وضمان وصولها لجميع أنحاء القطاع.

وأكد الصفدي ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ⁧‫(الأنروا)‬⁩ التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه للاجئين الفلسطينين وتمثل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.



والتقى الصفدي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان‬⁩، في اجتماع ركز على جهود وقف العدوان الإسرائيلي على ⁧‫غزة‬⁩ والحؤول دون المزيد من التصعيد في المنطقة. وبحث الوزيران الأوضاع في سوريا وخصوصاً خطر تهريب المخدرات من سوريا للأردن، وضرورة وقف هذا الخطر الذي أكد الصفدي أن ⁧‫الأردن‬⁩ سيستمر في التصدي له واتخاذ كل ما يلزم من خطوات لدحره. كما بحث الوزيران عديد قضايا ثنائية.

كما عقد أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، اجتماعاً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تناول التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة.



وجدد الوزراء موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.