من هو محمد مصطفى المرشح المحتمل لتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة؟



وكشفت ((وكالة أنباء العالم العربي)) أن الرئيس الفلسطيني يتمسك بتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة القادمة بصفته رجل سياسة واقتصاد وقادراً على تشكيل حكومة مهنية تدير المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



فيما يلي لمحة تعريفية عن محمد مصطفى والمناصب التي تقلدها:

من مواليد 1954



عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2022.



شغل منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومات سابقة.



رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005 وهو واحد من أهم الصناديق التي تدير المؤسسات الاقتصادية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.



يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن.



عمل لمدة 15 عاماً في البنك الدولي.



عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشاراً له للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة منذ عام 2005.



عُين في عام 2023 محافظاً لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.



وقال أشتية في مستهل جلسة لمجلس الوزراء اليوم إن ((المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسة جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة)). وأشار إلى أن هذه الترتيبات يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضا ((محادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني ومشاركة واسعة ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين)).



ولفت إلى إن ((السلطة ستظل تناضل لمواجهة ممارسات الاحتلال))، مشيراً إلى أن ((هناك مساع لتحويل السلطة إلى أداة إدارية وهذا لن يحدث)).-(وكالات)