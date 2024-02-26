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حصيلة شهداء غزة تقترب من 30 ألفا

2/26/2024 2:31:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 29 ألفا و782 شهيدا و70 ألفا و782 مصابا.
وأوضحت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 90 شهيدا و164 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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