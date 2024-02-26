الاحتلال يقصف بعلبك اللبنانية لأول مرة من بدء حرب غزة واستشهاد شخصين

الاحتلال يقصف بعلبك اللبنانية لأول مرة من بدء حرب غزة واستشهاد شخصين
التاريخ
2/26/2024 2:31:03 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد شخصان، اليوم الاثنين، بعدما شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط مدينة بعلبك اللبنانية لأول مرة منذ فتح حزب الله جنوب لبنان كجبهة مساندة لغزة.
وقالت تقارير إعلامية إن الشهيدين من حزب الله، فيما توعد الأخير بأن الهجوم لن يبقى دون رد.
وأعلن حزب الله إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة كانت تشارك في العدوان على لبنان.
MENAFN26022024000072011014ID1107901599
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.