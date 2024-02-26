الاحتلال يقصف بعلبك اللبنانية لأول مرة من بدء حرب غزة واستشهاد شخصين



وقالت تقارير إعلامية إن الشهيدين من حزب الله، فيما توعد الأخير بأن الهجوم لن يبقى دون رد.

وأعلن حزب الله إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة كانت تشارك في العدوان على لبنان.