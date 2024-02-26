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الاحتلال يقصف بعلبك اللبنانية لأول مرة من بدء حرب غزة واستشهاد شخصين

2/26/2024 2:31:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد شخصان، اليوم الاثنين، بعدما شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط مدينة بعلبك اللبنانية لأول مرة منذ فتح حزب الله جنوب لبنان كجبهة مساندة لغزة.


وقالت تقارير إعلامية إن الشهيدين من حزب الله، فيما توعد الأخير بأن الهجوم لن يبقى دون رد.

وأعلن حزب الله إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة كانت تشارك في العدوان على لبنان.


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