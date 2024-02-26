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الأونروا: انخفاض المساعدات التي دخلت غزة إلى النصف

2/26/2024 2:31:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، انخفاض المساعدات التي دخلت قطاع غزة الشهر الحالي إلى النصف، مقارنة بالشهر الماضي.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الشهر الحالي "شهد دخول القليل جداً من المساعدات" إذ دخلت نحو 98 شاحنة يومياً في المتوسط، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 50 بالمئة عن الإمدادات التي دخلت غزة الشهر الماضي.

وأضافت أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة، ما زال أقل بكثير من الهدف المحدد، وهو 500 شاحنة يوميا، مع صعوبات كبيرة في إدخال الإمدادات. (بترا)

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