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الأهلي يفرض التعادل على الوحدات والرمثا يتغلب على مغير السرحان

2/26/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استكملت اليوم الاثنين مباريات الأسبوع الأول من مرحلة ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل فريقا الوحدات والأهلي في اللقاء الذي جمعهما على ستاد عمان الدولي دون أهداف، فيما تفوق في المباراة الثانية الرمثا على مغير السرحان في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الحسن في إربد، بـ 4 أهداف مقابل هدفين.
وسجل أهداف الرمثا أحمد المغربي وأحمد السلمان ومحمد وائل ومجد الزعبي، فيما سجل هدفي السرحان قصي طنوس ومجاهد الزواهرة.
وبهذه النتائج، حافظ الوحدات على وصافة الدوري بـ 27 نقطة، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز قبل الأخير، في حين رفع الرمثا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد السرحان عند 11 نقطة في المركز الثامن.
ويلتقي في وقت لاحق اليوم السلط والفيصلي.
--(بترا)

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