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الفيصلي يتخطى السلط بثلاثية في دوري المحترفين

2/26/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عاد الفيصلي بالنقاط كاملة من ملعب مستضيفه السلط بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، ليحيي آماله من جديد بالمنافسة على لقب الدوري، في المباراة التي شهدت تسجيل أسرع أهداف دوري المحترفين للموسم الحالي، بعد مرور 22 ثانية عبر رزق بني هاني.

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