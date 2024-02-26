الفيصلي يتخطى السلط بثلاثية في دوري المحترفين
التاريخ
2/26/2024 2:30:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عاد الفيصلي بالنقاط كاملة من ملعب مستضيفه السلط بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، ليحيي آماله من جديد بالمنافسة على لقب الدوري، في المباراة التي شهدت تسجيل أسرع أهداف دوري المحترفين للموسم الحالي، بعد مرور 22 ثانية عبر رزق بني هاني.
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