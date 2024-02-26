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فواصل تطلق نتائج تقييم المواقع الإلكترونية لبلديتي السلط وعين الباشا

2/26/2024 2:29:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت مؤسسة "فواصل" تقريراً يقيم الموقع الإلكتروني لبلدية السلط الكبرى والموقع الإلكتروني لبلدية عين الباشا الجديدة والحسابات الخاصة بالبلديتين على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يشمل الفترة الزمنية خلال النصف الثاني من عام 2023.
وبحسب مدير عام "فواصل" المحامي راغب شريم، فإن هذا التقرير يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين إلكترونياً وزيادة مستوى الشفافية في العمل البلدي، إضافة لتعزيز حق المواطنين والسكان في الحصول على المعلومات من البلديات.

وأضاف شريم أن هذا التقرير هو خطوة أولى نحو تعزيز المساءلة العامة حول الأداء الرقمي للبلديات، مبينا أن الموقع الإلكتروني الخاص ببلدية السلط الكبرى ما يزال قيد التطوير منذ ما يزيد على أربعة شهور وهذه فترة طويلة، وأن مؤسسة فواصل انتظرت طيلة هذه الفترة لغايات ضمان العدالة في التقييم إلا أن الموقع لم يحدث عليه أي تطورات.

وبينت منهجية التقرير أنه يتكون من أربعة محاور رئيسية؛ وهي محور إمكانية الوصول، محور سهولة الاستخدام والتصميم، محور المحتوى والشفافية، والمحور الرابع هو محور المشاركة المجتمعية والذي تم خلاله تقييم أداء البلديات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول نتائج التقرير، أظهرت النتائج في محور إمكانية الوصول أن الموقعين يسهل الوصول إليهما عبر رابط سهل وضمن نطاق رسمي (.gov ) وأنهما يدعمان الاستخدام من خلال الهاتف المحمول (Mobile Friendly)، وأن بلدية السلط لها حسابات على "فيسبوك"، "تويتر"، "انستغرام"، و"يوتيوب"، وأن بلدية عين الباشا لها حساب على "فيسبوك" فقط.

وفي محور سهولة الاستخدام والتصميم، بينت النتائج أن الموقع الإلكتروني لبلدية السلط ضعيف من ناحية التصميم وسهولة التصفح وبحاجة لتطوير، كما أنه لا يوفر وسيلة/ أداة طباعة لصفحاته. والموقع الإلكتروني لبلدية عين الباشا منظم بشكل جيد ويسهل تصفحه والوصول إلى المعلومات التي يوفرها.

وفي محور المحتوى والشفافية، تبين أن موقع بلدية السلط يوفر معلومات الاتصال بالبلدية وخرائط الوصول لمقر البلدية وأخبار البلدية، إلا انه لا يوفر المعلومات المتعلقة بالرسالة والرؤية والأهداف، كما لا يوفر أي من المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي، الخطط الاستراتيجية، التشريعات، الموازنات أدلة الاحتياجات والإجراءات، كما لا يوفر وسيلة تواصل مباشرة مع رئيس البلدية.

وبحسب النتائج، فإن الموقع الإلكتروني لبلدية عين الباشا يوفر معلومات الاتصال والوصول للبلدية، يوفر الرؤية والرسالة والأهداف والهيكل التنظيمي، يوفر دليل إجراءات الخدمات في البلدية، بينما لا يوفر الخطط والتشريعات والموازنات ودليل الاحتياجات.

وفي محور المشاركة المجتمعية، تبين أن مستوى استجابة البلديات لتعليقات المستخدمين على صفحات التواصل الاجتماعي ضعيفة جداً، وبين المحور أن بلدية السلط نشرت من شهر 6 ولغاية شهر 11/ 2023 ما مجموعه 119 منشورا على "فيسبوك"، كان 35% منها منشورات خدمية، 32% منشورات اجتماعية ما بين تهنئة وعزاء ومناسبات اجتماعية، و19% منها إخباري، 4% تنموي و1% فقط منشورات تتعلق بالمشاركة المجتمعية.

وقامت بلدية عين الباشا خلال الفترة نفسها بنشر 195 منشورا، 34% منشورات خدمية، 28% اجتماعية، 14% منشورات تتعلق بالمشاركة المجتمعية و11% منشورات إخبارية.

كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات الموجهة لكل بلدية بشكل مفصل لكل محور، وبطاقة تقييم أداء لكل بلدية.

يذكر أن هذا التقرير تنفذه مؤسسة فواصل ضمن مشروع "نزاهة” المنفذ بالتعاون مع مركز الحياة- راصد وبدعم مشترك من الوكالة الإسبانية للتنمية والاتحاد الأوروبي.

وللاطلاع على التقرير عبر الرابط (انقر هنا ).


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