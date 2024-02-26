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الرفوع يرعى مؤتمرا حول البرلمان المدرسي في مدرسة خديجة بنت خويلد

2/26/2024 2:29:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رعى مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة الأستاذ سالم عبدالرحيم الرفوع مؤتمر البرلمان المدرسي والذي جاء بتنظيمٍ من مدرسة خديجة بنت خويلد الثانوية المختلطة.
وقد حضر المؤتمر رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة الأستاذ علي البدور ومسؤول البرلمان المدرسي الأستاذ إياس البوايزة ورؤساء مجالس البرلمان في مدارس منطقة العيص ( كلستر العيص ٢ ) .
وفي كلمتها الترحيبية شكرت مديرة المدرسة السيدة رنا العمايرة الحضور كافة متأملةً أن يحقق المؤتمر أهدافه على كافة الأصعدة ،فيما استهل الرفوع كلمته بشكر المدرسة المنظمة مؤكدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات في صقل مواهب الطلبة القيادية المتمثلة في تنظيم العديد من المبادرات والأنشطة داخل أسوار مدارسهم والتي تصب في مصلحة العملية التعليمية التربوية.
بدوره أكد البدور على أهمية تفعيل دور مجلس البرلمان الطلابي وتحقيق أهدافه المتمثلة في إعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية ويمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة بالإضافة إلى تعزيز روح الانتماء للوطن.
واستعرضت المدارس المشاركة خطة البرلمان الطلابي لكل مدرسةٍ على حدة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما هو مأمولٌ عملُه في المستقبل.

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