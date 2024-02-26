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تدشين فعاليات التوعية بالحزام الناري

2/26/2024 2:27:56 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع مؤتمرا صحفيا افتراضيا، لعرض سلسلة الفعاليات التي تنظمها بالتعاون مع شركة GSK السعودية في أسبوع التوعية بمرض ((الحزام الناري))، وذلك بهدف رفع الوعي حول مخاطر الإصابة بهذا المرض، وسبل الوقاية منه.
وقد تم، خلال المؤتمر، عرض بعض المبادرات، ومن ضمنها حملة وطنية شاملة تتم بشكل إبداعي، لضمان التفاعل الإيجابي للتعريف بالمرض، والفئات الأكثر عرضة للإصابة، والطرق المثلى للتعامل معه والوقاية منه. كما تم عرض بعض المبادرات التي ستقوم بها الجمعية في الفترة المقبلة بالتعاون مع جمعية دراجي جدة، والمركز السعودي للفنون التشكيلية.
وأكد نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، الدكتور أشرف أمیر، الدور الكبير الذي يقع على الجمعيات الطبية السعودية في نشر الوعي والتثقيف الصحي، ومنها جمعية طب الأسرة والمجتمع التي أخذت على عاتقها توعية المجتمع بمختلف الأمراض، ومنها مرض ((الحزام الناري)) الذي يعد مشكلة صحية تصيب الأشخاص فوق الـ50 عاما، خاصة المصابين بضعف المناعة أو لديهم أمراض مزمنة، حيث يصابون بالطفح الجلدي الذي تتبعه في بعض الحالات الإصابة بالاعتلال العصبي الطرفي الناتج عن ((الحزام الناري))، الذي تصاحبه آلام مبرحة تتدهور معها جودة الحياة.
وشدد الدكتور أشرف على ضرورة اتباع توصيات وزارة الصحة السعودية، والالتزام بأخذ التطعيمات اللازمة، بما في ذلك لقاح ((الحزام الناري)) لكبار السن، الذي تم إدراجه في برنامج التطعيم من قِبل وزارة الصحة السعودية، مؤكدا ضرورة تناول الجرعة الثانية من اللقاح، لوصول فعالية الحماية إلى أكثر من 90%، حيث تقي التطعيمات من الكثير من المضاعفات التي لا قبل لكبار السن بها، خاصة مع ضعف المناعة، ووجود الأمراض المزمنة.

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