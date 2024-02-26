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سليم تنجو من ليلة قمرية

2/26/2024 2:27:56 PM
(MENAFN- Al Watan) قالت وكالة الفضاء اليابانية إن مركبة الهبوط على سطح القمر ((سليم)) نجت بشكل غير متوقع من ليلة قمرية متجمدة، وأعادت الاتصال بالأرض، وذلك بعد أكثر من شهر من قيام المركبة بهبوط تاريخي ((دقيق)) على سطح القمر.
وقد هبطت مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر (سليم) على سطحه الشهر الماضي، ما جعل اليابان خامس دولة تنجح مركبة تابعة لها في الهبوط على سطح القمر.
وحذت شركة ((أوديسيوس)) حذوها الأسبوع الماضي، حيث تتسابق الدول والشركات على الوصول إلى القمر بحثا عن الموارد، ومدى ملائمته لسكن الإنسان.
وبعد وقت قصير من هبوطها على بُعد 55 مترا من هدفها جنوب خط الاستواء القمري مباشرة، نفدت طاقة المركبة، لأنها انقلبت وأصبحت ألواحها الشمسية في زاوية خاطئة.
لكن استعادت الألواح الشمسية طاقتها بعد أكثر من أسبوع بفضل حدوث تغير في اتجاه ضوء الشمس.

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