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قطع ساقيه للحصول على التأمين

2/26/2024 2:27:56 PM
(MENAFN- Al Watan) قام رجل مصاب بشلل نصفي من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة بأغرب شيء من أجل الاحتيال على شركة التأمين وصرف تعويض مجزٍ، فقد استأجر شخصاً ودفع له مبلغاً مالياً كي يقطع ساقيه للحصول على التأمين، غير أنه أصيب بالصدمة بعدما فشلت خطته وفقد ساقيه.
وادعى الرجل الذي يبلغ من يبلغ من العمر 60 عامًا أنه فقد ساقيه في هجوم من خنزير بري غير أن رجال الشرطة اكتشفوا تناقضاً في أقواله، وعندما حقق مكتب عمدة مقاطعة هاول في القضية، لم تتطابق الأدلة التي تم العثور عليها مع رواية الرجل، وفقا لموقع news9live.
وفي معرض حديثه عن القضية، قال توري طومسون، الملازم في مكتب عمدة مقاطعة هاول: ((لو أن خنزيرًا هو من فعل ذلك، لكان الأمر أكثر فوضى ودموية، لقد رأيت هذا النوع من الحوادث من قبل، لم يكن الأمر هكذا))، وبالإضافة إلى نظافة موقع الحادث من الدماء، تم العثور على الرجل المسن وقد عصب ساقيه بالقماش وضمد جروحه، وتم العثور على الساقين في دلو مخبأ في مكان مملوء بالإطارات القديمة.
ومع استمرار التحقيق، وجدت الشرطة أن الرجل يكذب.

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