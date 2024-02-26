إطلاق YANGWANG U9 بسعر 1.68 مليون يوان صيني

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- كشفت شركة BYD الرائدة عالميًا في مجال تصنيع مركبات وبطاريات الطاقة الجديدة، بكل فخر النقاب عن أول سيارة كهربائية خالصة فائقة طراز U9 تحت مظلة علامتها التجارية الفرعية المتميزة YANGWANG بسعر 1.68 مليون يوان صيني، معلنةً أنّ تسليم الوحدات سيبدأ هذا الصيف.
تتميز YANGWANG U9 بجمال التصميم ومزايا فريدة وقوة وسرعة تشكل هويتها كسيارة كهربائية خالصة فائقة، بفضل اعتماد منهج التصميم "بوابة الزمن".
تقنيات فعالة تشكل هوية U9 بطلة الطرق وساحرة الشوارع المذهلة
إن YANGWANG U9 مزودة بتقنيتين أساسيتين، e4 platform ونظام التحكم الذكي في الجسم DiSus-X، كفيلتين بإحداث ثورة في قطاع السيارات الكهربائية الخالصة الفائقة، إلى جانب دمجها السلس بين الأداء الفائق على الطرق والتكيف السريع مع الشوارع والميزات الشائقة.
تعد تقنية e4 Platform نظام طاقة يشتمل على أربعة محركات كهربائية مستقلة هي جوهره، إذ يوفر مزايا السرعة والرشاقة والدقة والتحكم المستقل في عزم الدوران على العجلات الأربع، مما يكفل للمستخدمين أقصى درجات الأمان والأداء ناهيك عن تجربة هي الأفضل على الإطلاق. إضافةً إلى ذلك، تتمتع YANGWANG U9 بقوة مذهلة تبلغ 1300 حصان وعزم دوران أقصى قدره 1680 نيوتن متر.
يعد نظام التحكم الذكي في الجسم DiSus-X من BYD إنجازًا آخر يُحسب للشركة، فنظام التحكم الذكي في الجسم DiSus-X من BYD يتيح لسيارة YANGWANG U9 تحقيق الحد الأقصى من حركة التعليق القابلة للتعديل لما يصل إلى 75 مم، في حين تصل سرعة الرفع القصوى الأحادية المحور إلى 500 مم/ثانية، مما يوفر قوة رفع فورية تزيد عن 1 طن ويسهل تنفيذ اندفاعة مذهلة لسيارة U9. علاوةً على ذلك، توفر تلك الميزات تجربة قيادة منقطعة النظير في مختلف سيناريوهات القيادة، مثل الكبح والتسارع والانعطاف وتأثيرات الطريق، مما يسهم إسهامًا كبيرًا في تعزيز مستوى رشاقة المركبة والراحة التي توفرها للسائقين والركاب، وإلى جانب هذه الميزات، يمكن لسيارة YANGWANG U9 الرقص بسهولة على أنغام الموسيقى بنقرة واحدة فحسب.
أداء منقطع النظير يعيد رسم ملامح السيارة الكهربائية الخالصة الفائقة
وصلت سيارة YANGWANG U9 إلى سرعة قصوى تبلغ 309.19 كم/الساعة، ويمكنها الانطلاق من 0 إلى 100 كم/الساعة في 2.36 ثانية فحسب، مع معدل تسارع من 0 إلى 400 متر في 9.78 ثوانٍ فحسب، في الاختبارات الأخيرة. علاوةً على ذلك، وبعد اختبار المسار الصارم، ضبطت U9 نظام الإدارة الحرارية لمقاومة درجات الحرارة العالية على نحو أفضل، مما أدى إلى زيادة قدرة التبريد القصوى بنسبة 100%. أما بطارية Blade، فتعمل على تسهيل وظائف التفريغ والتبريد، وتتميز تقنية الشحن المزدوج الفائق السرعة بقوة شحن قصوي قدرها 500 كيلو واط. بالإضافة إلى ذلك، فإن YANGWANG U9 مزودة باثنتي عشرة مجموعة من الحزم الديناميكية الهوائية النشطة والخاملة لتقليل معامل السحب وتعزيز كفاءة تبديد الحرارة.
تتميز YANGWANG U9 بمقصورة من ألياف الكربون الفائقة، وهي هيكل مصنوع من مواد مختلفة بالاستعانة بتقنية CTB من الجيل التالي. كما تسهم في تحقيق صلابة التوائية تبلغ 54425 نيوتن متر/الدرجة ويتجاوز حمل الضغط الأحادي الجانب للسقف 11 طنًا، مما يضمن سلامة شاملة في أثناء السفر.
المقصورة الذكية وتجربة قيادة منقطعة النظير
إن YANGWANG U9 مزودة بمنصة DiLink150 الذكية، والمدعومة برقاقات 4nm 5G المخصصة. هذا، وتتميز السيارة المصممة للانطلاق على مضمارات السباق، بمساعد سباق ذكي، يوفر خدمات قيادة واسعة النطاق إلى جانب معلومات مفصلة عن ما يقرب من 30 مضمار سباق في كل أنحاء الصين.
بالنسبة للتصميم الداخلي، تتضمن قمرة قيادة YANGWANG U9 مقعدين يمكن تعديلهما بأربع عشرة طريقة بغية توفير تجربة أفضل للسائقين والركاب. علاوةً على ذلك، فهي تتميز بنظام الصوت المتطور Dynaudio Evidence Series، وبهذا يمكن الانغماس في تجربة مذهلة في رحاب موسيقى فائقة الجودة.
ومن هذا المنطلق، وفي ضوء التزام BYD الراسخ بالابتكار والاستدامة، تعيد YANGWANG رسم ملامح السيارة الفائقة بالاعتماد على تقنياتها المتطورة وأدائها الفائق، مما يسهم في توفير عوامل سلامة لا تقبل المساومة وتجربة قيادة منقطعة النظير للمستخدمين.
نبذة عن BYD
تعد BYD شركة متعددة الجنسيات تقدم مركبات ذات تقنيات فائقة، وتكرس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية بغية إرساء الأساس لحياة أفضل. وقد تأسست شركة BYD في عام 1995 وبدأت نشاطها في مجال تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، أما حاليًا فقد اتسع نطاق أعمالها ليضم قطاع المركبات ونظام النقل بالسكك الحديدية وقطاع الطاقة الجديدة والإلكترونيات، بالإضافة إلى 30 مجمعًا صناعيًا في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان والبرازيل والمجر والهند. من توليد الطاقة وتخزينها إلى تطبيقاتها، تلتزم شركة BYD بتوفير حلول طاقة خالية من الانبعاثات تقلل من الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري. جدير بالذكر أن مركبات الطاقة الجديدة متوفرة في 6 قارات وما يربو عن 70 بلدًا ومنطقة وأكثر من 400 مدينة. هذا، وتحتل الشركة، المدرجة في بورصة هونج كونج وشنتشن، مركزًا ضمن قائمة Fortune Global 500، وقد تأتّى هذا من عزمها المتواصل على تقديم ابتكارات فائقة سعيًا لإرساء الأساس لعالم أفضل.
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نبذة عن BYD Auto
تأسست شركة BYD Auto في عام 2003 وهي شركة تابعة لشركة BYD، الشركة المتعددة الجنسيات التي تقدم مركبات ذات تقنيات فائقة، والتي تكرس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لإرساء الأساس لحياة أفضل، إذ إن BYD Auto تضع نصب أعينها هدف تسريع التحول الأخضر لقطاع النقل العالمي، لذا فهي تركز على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة ذات القابس. فقد برعت الشركة في استخدام التقنيات الأساسية للسلسلة الصناعية الكاملة لمركبات الطاقة الجديدة، مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية. هذا، وقد شهدت الشركة في الأعوام الأخيرة تطورات تكنولوجية هائلة، منها بطارية Blade وتقنية DM-i Super Hybrid وe Platform 3.0 وتقنية CTB وe4 Platform ونظام التحكم الذكي في الجسم BYD DiSus ونظام DMO الهجين الفائق. وأخيرًا وليس آخرًا، تعد الشركة أول شركة تصنيع سيارات في العالم توقف إنتاج المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري وتتحول إلى صنع المركبات التي تعمل بالطاقة، وقد احتفظت بموقع الصدارة على صعيد بيع مركبات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين لأكثر من 11 عامًا على التوالي. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .
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