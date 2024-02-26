إطلاق YANGWANG U9 بسعر 1.68 مليون يوان صيني

(BUSINESS WIRE )-- كشفت شركة BYD الرائدة عالميًا في مجال تصنيع مركبات وبطاريات الطاقة الجديدة، بكل فخر النقاب عن أول سيارة كهربائية خالصة فائقة طراز U9 تحت مظلة علامتها التجارية الفرعية المتميزة YANGWANG بسعر 1.68 مليون يوان صيني، معلنةً أنّ تسليم الوحدات سيبدأ هذا الصيف.

تتميز YANGWANG U9 بجمال التصميم ومزايا فريدة وقوة وسرعة تشكل هويتها كسيارة كهربائية خالصة فائقة، بفضل اعتماد منهج التصميم "بوابة الزمن".

تقنيات فعالة تشكل هوية U9 بطلة الطرق وساحرة الشوارع المذهلة

إن YANGWANG U9 مزودة بتقنيتين أساسيتين، e4 platform ونظام التحكم الذكي في الجسم DiSus-X، كفيلتين بإحداث ثورة في قطاع السيارات الكهربائية الخالصة الفائقة، إلى جانب دمجها السلس بين الأداء الفائق على الطرق والتكيف السريع مع الشوارع والميزات الشائقة.

تعد تقنية e4 Platform نظام طاقة يشتمل على أربعة محركات كهربائية مستقلة هي جوهره، إذ يوفر مزايا السرعة والرشاقة والدقة والتحكم المستقل في عزم الدوران على العجلات الأربع، مما يكفل للمستخدمين أقصى درجات الأمان والأداء ناهيك عن تجربة هي الأفضل على الإطلاق. إضافةً إلى ذلك، تتمتع YANGWANG U9 بقوة مذهلة تبلغ 1300 حصان وعزم دوران أقصى قدره 1680 نيوتن متر.

يعد نظام التحكم الذكي في الجسم DiSus-X من BYD إنجازًا آخر يُحسب للشركة، فنظام التحكم الذكي في الجسم DiSus-X من BYD يتيح لسيارة YANGWANG U9 تحقيق الحد الأقصى من حركة التعليق القابلة للتعديل لما يصل إلى 75 مم، في حين تصل سرعة الرفع القصوى الأحادية المحور إلى 500 مم/ثانية، مما يوفر قوة رفع فورية تزيد عن 1 طن ويسهل تنفيذ اندفاعة مذهلة لسيارة U9. علاوةً على ذلك، توفر تلك الميزات تجربة قيادة منقطعة النظير في مختلف سيناريوهات القيادة، مثل الكبح والتسارع والانعطاف وتأثيرات الطريق، مما يسهم إسهامًا كبيرًا في تعزيز مستوى رشاقة المركبة والراحة التي توفرها للسائقين والركاب، وإلى جانب هذه الميزات، يمكن لسيارة YANGWANG U9 الرقص بسهولة على أنغام الموسيقى بنقرة واحدة فحسب.

أداء منقطع النظير يعيد رسم ملامح السيارة الكهربائية الخالصة الفائقة

وصلت سيارة YANGWANG U9 إلى سرعة قصوى تبلغ 309.19 كم/الساعة، ويمكنها الانطلاق من 0 إلى 100 كم/الساعة في 2.36 ثانية فحسب، مع معدل تسارع من 0 إلى 400 متر في 9.78 ثوانٍ فحسب، في الاختبارات الأخيرة. علاوةً على ذلك، وبعد اختبار المسار الصارم، ضبطت U9 نظام الإدارة الحرارية لمقاومة درجات الحرارة العالية على نحو أفضل، مما أدى إلى زيادة قدرة التبريد القصوى بنسبة 100%. أما بطارية Blade، فتعمل على تسهيل وظائف التفريغ والتبريد، وتتميز تقنية الشحن المزدوج الفائق السرعة بقوة شحن قصوي قدرها 500 كيلو واط. بالإضافة إلى ذلك، فإن YANGWANG U9 مزودة باثنتي عشرة مجموعة من الحزم الديناميكية الهوائية النشطة والخاملة لتقليل معامل السحب وتعزيز كفاءة تبديد الحرارة.

تتميز YANGWANG U9 بمقصورة من ألياف الكربون الفائقة، وهي هيكل مصنوع من مواد مختلفة بالاستعانة بتقنية CTB من الجيل التالي. كما تسهم في تحقيق صلابة التوائية تبلغ 54425 نيوتن متر/الدرجة ويتجاوز حمل الضغط الأحادي الجانب للسقف 11 طنًا، مما يضمن سلامة شاملة في أثناء السفر.

المقصورة الذكية وتجربة قيادة منقطعة النظير

إن YANGWANG U9 مزودة بمنصة DiLink150 الذكية، والمدعومة برقاقات 4nm 5G المخصصة. هذا، وتتميز السيارة المصممة للانطلاق على مضمارات السباق، بمساعد سباق ذكي، يوفر خدمات قيادة واسعة النطاق إلى جانب معلومات مفصلة عن ما يقرب من 30 مضمار سباق في كل أنحاء الصين.

بالنسبة للتصميم الداخلي، تتضمن قمرة قيادة YANGWANG U9 مقعدين يمكن تعديلهما بأربع عشرة طريقة بغية توفير تجربة أفضل للسائقين والركاب. علاوةً على ذلك، فهي تتميز بنظام الصوت المتطور Dynaudio Evidence Series، وبهذا يمكن الانغماس في تجربة مذهلة في رحاب موسيقى فائقة الجودة.

ومن هذا المنطلق، وفي ضوء التزام BYD الراسخ بالابتكار والاستدامة، تعيد YANGWANG رسم ملامح السيارة الفائقة بالاعتماد على تقنياتها المتطورة وأدائها الفائق، مما يسهم في توفير عوامل سلامة لا تقبل المساومة وتجربة قيادة منقطعة النظير للمستخدمين.

نبذة عن BYD

تعد BYD شركة متعددة الجنسيات تقدم مركبات ذات تقنيات فائقة، وتكرس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية بغية إرساء الأساس لحياة أفضل. وقد تأسست شركة BYD في عام 1995 وبدأت نشاطها في مجال تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، أما حاليًا فقد اتسع نطاق أعمالها ليضم قطاع المركبات ونظام النقل بالسكك الحديدية وقطاع الطاقة الجديدة والإلكترونيات، بالإضافة إلى 30 مجمعًا صناعيًا في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان والبرازيل والمجر والهند. من توليد الطاقة وتخزينها إلى تطبيقاتها، تلتزم شركة BYD بتوفير حلول طاقة خالية من الانبعاثات تقلل من الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري. جدير بالذكر أن مركبات الطاقة الجديدة متوفرة في 6 قارات وما يربو عن 70 بلدًا ومنطقة وأكثر من 400 مدينة. هذا، وتحتل الشركة، المدرجة في بورصة هونج كونج وشنتشن، مركزًا ضمن قائمة Fortune Global 500، وقد تأتّى هذا من عزمها المتواصل على تقديم ابتكارات فائقة سعيًا لإرساء الأساس لعالم أفضل.

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نبذة عن BYD Auto

تأسست شركة BYD Auto في عام 2003 وهي شركة تابعة لشركة BYD، الشركة المتعددة الجنسيات التي تقدم مركبات ذات تقنيات فائقة، والتي تكرس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لإرساء الأساس لحياة أفضل، إذ إن BYD Auto تضع نصب أعينها هدف تسريع التحول الأخضر لقطاع النقل العالمي، لذا فهي تركز على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة ذات القابس. فقد برعت الشركة في استخدام التقنيات الأساسية للسلسلة الصناعية الكاملة لمركبات الطاقة الجديدة، مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية. هذا، وقد شهدت الشركة في الأعوام الأخيرة تطورات تكنولوجية هائلة، منها بطارية Blade وتقنية DM-i Super Hybrid وe Platform 3.0 وتقنية CTB وe4 Platform ونظام التحكم الذكي في الجسم BYD DiSus ونظام DMO الهجين الفائق. وأخيرًا وليس آخرًا، تعد الشركة أول شركة تصنيع سيارات في العالم توقف إنتاج المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري وتتحول إلى صنع المركبات التي تعمل بالطاقة، وقد احتفظت بموقع الصدارة على صعيد بيع مركبات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين لأكثر من 11 عامًا على التوالي. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

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