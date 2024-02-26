إل جي تستعد لعرض أحدث تشكيلاتها من مكيفات الهواء السكنية في مؤتمر معرض الوكلاء في عمان

MENAFN - AETOSWire) الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا إل جي إلكترونيكس جاهزة للمشاركة في مؤتمر معرض الوكلاء في عمان بتشكيلة منتجاتها لعام 2024 من حلول مكيفات الهواء السكنية. ستسلط الحلول الجديدة المعروضة الضوء على طرق أكثر كفاءة واستدامة وذكاء لتحسين البيئة المحيطة بالمستخدم سواء في المنازل أو المكاتب.

ونظرًا لتعامل سكان عمان مع درجات حرارة أعلى بشكل عام فإن هذه التشكيلة الجديدة من إل جي ستؤكد تحسين جودة الحياة. خلال الحدث ستقدم إل جي تشكيلتها الجديدة من مكيفات الهواء السكنية، مع عرض أفضل الحلول للمنازل والمكاتب.

أحد الأمثلة الرئيسية هو LG DUALCOOL ذات الدورة العكسية لذي يضمن التبريد المستمر مع توفير الطاقة لبيئة أكثر خضرة وتقديم أداء أفضل. هذا الضاغط العاكس متوفر في LG ARTCOOL، DUALCOOL Big، DUALCOOL Smart وDUALCOOL Pro، وهو السر وراء التبريد المذهل.

هذا الضاغط العاكس يحسن أداء التبريد ليكون أسرع بنسبة 60% مع توفير 65% من الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسكان الحصول على تبريد أكثر بنسبة 15% مع الضاغط العاكس المزدوج، حيث يمكنه العمل بسرعة أكبر من الضاغط العاكس التقليدي. كما يضمن تبريدًا دقيقًا بالحفاظ على درجة الحرارة المُعدة حتى أثناء التشغيل بالمستوى الأدنى.

حلول مكيفات الهواء السكنية من إل جي تتميز أيضًا بتصميم بسيط وعصري عبر جميع المنتجات، ما يجعلها مثالية لكل مكان وحيث تشجع على النوم المريح بوضع مسبق وخيار Comfort Air حتى لا يصطدم الهواء مباشرة على المستخدمين. هذه الحلول تتضمن أيضاً خيار تحرك الشفرات الرباعي لتوزيع تدفق الهواء لتبريد مثالي.

وتعيد إل جي تعريف التزامها تجاه جودة الهواء بدمج فلتر الحماية المزدوج في حلولها للدفاع ضد الجزيئات الدقيقة والبكتيريا. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الأيونيزر Plasmater بتعقيم أكثر من 99% من البكتيريا الملتصقة ويزيل الروائح من البيئة. الحلول مزودة أيضاً بقدرات ThinQ WiFi، التي تتيح للمستخدمين التحكم في مكيفات الهواء بضغطة زر من هواتفهم الذكية.

هذه الحلول سهلة التركيب وطويلة الأمد أيضًا من مثل طلاء Fin الذهبي والتشخيص الذكي وضمان لمدة 10 سنوات من الصندوق.

ومجموعة من مكيفات الهواء من إل جي تتضمن LG DUALCOOL ذات الدورة العكسية و ARTCOOL ذو اللون الأسود الحديث الإعلان عنه بالإضافة إلى DUALCOOL BIG، DUALCOOL Smart، وDUALCOOL Pro.

سيتم عرض حلول JetCool أيضًا التي تهدف إلى التبريد السريع مع وضع JET والاستشعار الثنائي الذكي. على عكس الطرازات الأخرى يأتي JetCool بضاغط استوائي مع الضاغط العاكس المزدوج لتحمّل درجات الحرارة والضغط الأعلى وللعمل دون فشل حتى عند 58 درجة مئوية. وميزة الاستشعار الثنائي الذكي ستستشعر درجة الحرارة من خلال جهاز التحكم عن بعد للحصول على درجة الحرارة الصحيحة للغرفة.

و يأتي JetCool أيضًا بعمليات ذكية مثل ضبط تلقائي لوضعيات التبريد والمروحة والتجفيف بناءً على درجة حرارة الغرفة. من ناحية أخرى، ضغطة بسيطة على وضع Jet ستضمن تبريدًا أسرع بغض النظر عن حرارة الغرفة. كما أنه يوفر خيارات مريحة مثل إعادة التشغيل والتأرجح التلقائي، إلى جانب وضع النوم المخصص والتشخيص الذكي للاستخدام اليومي.

جميع هذه الحلول بالإضافة الى العديد من ابتكارات إل جي من مثل الادوات والالكترونيات المنزلية ستكون معروضة خلال مؤتمر معرض الوكلاء في مسقط، عمان.

مجموعة OTE هي الموزع الحصري لإلكترونيات إل جي في عمان وتقدم دعم ممتاز للمبيعات وخدمة ما بعد البيع، مدعومة بشبكة خدمة حول السلطنة ترقى إلى المعايير العالمية. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ800-50004.

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نبذة عن شركة إل جي للإلكترونيات للأجهزة المنزلية وحلول الهواء

تعد شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء شركة رائدةً عالمياً في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنازل الذكية وحلول الهواء، بالإضافة إلى المنتجات ذات الرؤية المستقبلية التي تتميز بتقنية LG ThinQ الذكاء الاصطناعي. وتقوم الشركة بإنشاء حلول مختلفة من خلال تقنياتها الأساسية الرائدة في الصناعة وتلتزم بجعل الحياة أفضل وأكثر صحة للمستهلكين من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتنقيته. وتوفر هذه المنتجات معاً راحةً معززةً وأداءً رائعاً وتشغيلاً فعالاً وفوائد صحية مقنعة. ولمزيد من الأخبار حول إل جي، يرجى زيارة .