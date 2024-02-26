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Chatgpt تضيف مزايا فريدة

2/26/2024 2:24:49 PM
(MENAFN- Al Watan) فتحت شركة ((أوبن أيه آي))، المطورة منصة محادثة الذكاء الاصطناعي ChatGPT، آفاقا جديدة وواسعة أمام المنصة بإضافة خاصية جديدة تتيح للمستخدمين ابتكار شريط فيديو، تصل مدته إلى دقيقة، باستخدام أوامر نصية فقط.
وتحمل الخاصية الجديدة اسم ((سورا))، وسيتم توفيرها في البداية لعدد محدود من المبدعين المحترفين، وفق ما ذكره سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ((أوبن أيه آي))، عبر منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)).
ونشرت ((أوبن أيه آي))، عبر موقعها الإلكتروني، عدة فيديوهات تم توليدها بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وصف للأساس الذي اعتمد عليه كل فيديو.
ويعرض أحد الفيديوهات سيدة تسير ليلا في شارع مضاء بإحدى المدن، بعدما طلبت الأوامر النصية من منصة ChatGPT أن تكون السيدة مرتدية سترة جلدية وزيا أحمر اللون، وأن يكون الشارع هو أحد شوارع العاصمة اليابانية (طوكيو)، وأن يكون مملوءا باللافتات المضيئة.
كما أظهر فيديو آخر حيوان الماموث العملاق يسير على الجليد، وعرض فيديو ثالث مشهدا تاريخيا لولاية كاليفورنيا خلال عصر ((حمى الذهب)) في الولاية الأمريكية بالقرن التاسع عشر.
وتبدو مقاطع الفيديو واقعية بشكل مثير للإعجاب في بعض الأحيان، خاصة الإضاءة والملمس، لكنها في الوقت نفسه من الواضح أنها مصطنعة.

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