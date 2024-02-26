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حفل فرح جدة 2024

2/26/2024 2:24:49 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل يُشرف محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي 28 فبراير ((حفل فرح جدة 2024)) في دورته الـ 23 بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز، والذي تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، للاحتفاء بعرسان المحافظة، بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات ورجال الأعمال.
وأعرب العضو المؤسّس ورئيس محكمة الاستئناف بمكة المكرّمة عبد المحسن الخيال عن عميق شكره للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ورعاية في دعم مشاريع مساعدة الشباب والفتيات على الزواج وتعزيز قيم العطاء والعمل الخيري في المجتمع.
وأضاف الخيال أن السر الرئيسي وراء نجاح الجمعية في تزويج أكثر من 100 ألف شاب وفتاة منذ انطلاقتها وحتى الآن، يعود إلى التكاتف المجتمعي من ولاة الأمر والشركات ورجال الأعمال ومجتمع جدة لنشر ثقافة الزواج الميسر، ومشاركة العرسان فرحتهم والدعوة إلى تخفيف أعباء الزواج والتكاليف الباهظة عن كاهل العرسان؛ لينعموا بحياة أسرية سعيدة مستقرة لا تنغصها الديون والمشكلات.
يُذكر أن حفل فرح جدة امتداد لإحدى عادات أهل جدة بالتجمع في الأحياء والحارة للاحتفاء بالعرسان بالزفّة والأهازيج والحرص على خدمتهم بكل السبل وتوفير كافة متطلباتهم ومشاركتهم الفرحة والبهجة.

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