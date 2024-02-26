(MENAFN
- Al Watan) نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل يُشرف محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي 28 فبراير ((حفل فرح جدة 2024)) في دورته الـ 23 بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز، والذي تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، للاحتفاء بعرسان المحافظة، بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات ورجال الأعمال.
وأعرب العضو المؤسّس ورئيس محكمة الاستئناف بمكة المكرّمة عبد المحسن الخيال عن عميق شكره للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ورعاية في دعم مشاريع مساعدة الشباب والفتيات على الزواج وتعزيز قيم العطاء والعمل الخيري في المجتمع.
وأضاف الخيال أن السر الرئيسي وراء نجاح الجمعية في تزويج أكثر من 100 ألف شاب وفتاة منذ انطلاقتها وحتى الآن، يعود إلى التكاتف المجتمعي من ولاة الأمر والشركات ورجال الأعمال ومجتمع جدة لنشر ثقافة الزواج الميسر، ومشاركة العرسان فرحتهم والدعوة إلى تخفيف أعباء الزواج والتكاليف الباهظة عن كاهل العرسان؛ لينعموا بحياة أسرية سعيدة مستقرة لا تنغصها الديون والمشكلات.
يُذكر أن حفل فرح جدة امتداد لإحدى عادات أهل جدة بالتجمع في الأحياء والحارة للاحتفاء بالعرسان بالزفّة والأهازيج والحرص على خدمتهم بكل السبل وتوفير كافة متطلباتهم ومشاركتهم الفرحة والبهجة.
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