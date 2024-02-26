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مليون غرزة تجمع 30 مصمما

2/26/2024 2:24:49 PM
(MENAFN- Al Watan) جمع فستان سعودي فريد، أكثر من 30 مصممة ومصمم أزياء يمثلون جميع مناطق المملكة، في لمسة إبداعية استغرقت عدة أشهر، واحتاجت إلى مليون و400 ألف غرزة في التطريز الآلي فقط. وأضيفت إليه بما يقارب 200 ألف غرزة أخرى لتثبيت الخرز والكرستالات لتشكل أكبر عمل أزياء مبتكر في تاريخ المملكة، ابتهاجاً باحتفالات يوم التأسيس.
ولفت الفستان الذي أطلقه نادي رواد الأزياء بمكة الأنظار، بعدما تحول إلى لمسة إبداعية لافتة في يوم التأسيس، وقالت رئيس النادي سحر بامعلم: ((فكرنا قبل يوم التأسيس وعقدنا عدة اجتماعات مكثفة بين العضوات والمصممات، بالتعاون مع النائبة صفاء الشريف، حيث كان هدفنا صناعة شيء مميز يترك بصمة تعبر عن حبنا للوطن، وتترجم رغبتنا في دعم رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتوصلنا إلى فكرة الفستان الفريد من نوعه، وتم تصميم الرسومات والرموز من قبل المصممة سخاء الحربي التي تميزت بعطائها وولائها للنادي والوطن، حيث أبدعت في التعبير عن مناطق المملكة برموز ورسومات توضح الكنوز الرائعة في بلادنا الغالية)).
وتضيف: ((بعدها تم تقسيم المناطق، ولأن أعضاء نادي رواد الأزياء موجودين حول المملكة اتفقنا على تنفيذ كل منطقة على يد حرفيين المنطقة نفسها، وقبل توزيع رقعات التصميم تم تطريزها آليا بمساعدة ودعم الدكتور عمرو سالم، ومساعده يحيى، التي بلغت مليونًا و400 ألف غرزة، كذلك تطريز كم الزي الرجالي، الأكمام والياقة للفستان بمساعدة المصممة سهيلة حافظ. والتي تقدر بـ100 ألف غرزة. ثم وزعت القطع على جميع المناطق على شكل رقع كل منطقة مستقلة)).
وأشارت بامعلم إلى أن المشاركين في تصميم الفستان الفريد تجاوزوا 30 مصمما ومصممة يمثلون كل أرجاء الوطن، لافتة إلى تعاون عدد كبير من أعضاء النادي وخبراءه وعلى رأسهم الدكتورة رانية خوقير، وأكدت أنه بعد الانتهاء من التطريز تم جمع الرقع التي تمت صناعتها في جميع مناطق المملكة، واكتمل الفستان وتمت حياكته وإضافة اللمسات الأخيرة في معمل المصصمة صفاء الشريف في مكة المكرمة، أما تفصيل وحياكة الزي الرجالي في معمل المصمم عباس هارون الرائع، والذي بذل مجهودا عال جدا لإنجاز العمل الكبير.
كما تعاونت معنا خبيرة المظهر الأستاذة خلود اليماني وقدمت لنا استشارة في اختيار الألوان المناسبة التي تتماشى مع الآنسة رغد سندي وقد قامت بمساعدتها أثناء التجهيزات في مدينة الرياض.

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