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معرض Big 5 Construct Saudi يحتفل بافتتاحه الكبير اليوم .. 10 مزايا لا تفوت

2/26/2024 2:24:48 PM
(MENAFN- Al Watan) يصادف اليوم الافتتاح الكبير للنسخة 12 من معرض Big 5 Construct Saudi، أكبر حدث للإنشاءات في المملكة، والذي يستمر حتى 29 فبراير 2024 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. ومع بلوغ حالة الترقب ذروتها، يستعد أكثر من 55000 زائر لاستكشاف عدد كبير من الابتكارات والتقنيات المتطورة والمنتجات والخدمات وفرص التواصل.
ومع افتتاح المعرض، يكشف معرض Big 5 Construct Saudi النقاب عن أبرز 10 نقاط لا يمكن تفويتها:
. ضعف الحجم
يتضاعف حجم الحدث ويغطي مساحة 70,000 متر مربع، ويوحد أصحاب المصلحة لاستكشاف الاتجاهات الناشئة والاستفادة من فرص السوق ورسم المسار نحو النمو المستدام مع الجمع بين أكثر من 1300 عارض من 47 بلداً.
. المؤتمر الدولي للمقاولات (ICC)
ستستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للمقاولات (ICC) الذي يستمر يومين، والذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين (SCA) و dmg Events، حوارات ومناقشات ثاقبة حول البناء الحضري والمدن الذكية والاستدامة وتقنيات البناء المتقدمة.
. الكلمة الافتتاحية
سيلقي معالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الكلمة الافتتاحية في غرفة التجارة الدولية. كما سيتحدث في المؤتمر المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.
. معارض مصاحبة في نفس الموقع
سيقوم محترفو البناء الذين يزورون الحدث باستكشاف سلسلة البناء الكاملة من البداية إلى النهاية حيث يشارك معرض Big 5 Construct Saudi في تنظيم فعاليات متخصصة مثل HVAC R Expo Saudi و FM Expo Saudi و Stone &Surface Saudi و Windows و Doors and Facades Event Saudi.
. أجنحة دول جديدة
سيسلط سبعة عشر جناحاً دولياً الضوء على حلول البناء من كل من ألمانيا وإيطاليا واليونان والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والكويت وتركيا والصين، من بين أجنحة أخرى، مما سيتيح للزوار استكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. وتشمل هذه الأجنحة أيضا أربعة أجنحة جديدة في مصر والهند والأردن وإسبانيا، مما سيعزز تنوع العارضين الدوليين في معرض Big 5 Construct Saudi.
. تقسيم المنتجات إلى قطاعات
هذا العام، يعالج معرض Big 5 Construct Saudi الاحتياجات المتطورة لسوق البناء السعودي من خلال قطاع المنتجات، حيث يقدم خمس قطاعات جديدة: الخرسانة، وتقنيات البناء، والدهانات، والصلب، والتصميم الحضري والمناظر الطبيعية.
. إطلاق المنتجات
ستطلق مايديا Midea، المزود العالمي الرائد لحلول تكييف الهواء، أحدث منتجاتها المسماة "IcyBlast" في اليوم الأول من الحدث. تعرض الشركة منتجاتها وحلولها بالتعاون مع H&H Shaker، الراعي الماسي وراعي الشارة الحصري لمعرض Big 5 Construct Saudi. عارض آخر يشارك في معرض Big 5 Construct Saudi لأول مرة هو شركة Euro Systems، حيث ستطلق Europhon Acoustics، وهو منتج جديد يهدف إلى خلق مساحات مريحة صوتياً. وتتزامن مشاركة الشركة مع افتتاح مكتبها الجديد في الرياض.
. العروض التوضيحية المباشرة
من المقرر أن تعرض شركة Stanley Black & Decker لأول مرة في حدث هذا العام الأدوات الكهربائية واليدوية المبتكرة والملحقات والمثبتات والتكنولوجيا، مما يدعم محترفي البناء بحلول شاملة من علامتها التجارية Dewalt.
وستقوم شركة ImageGrafix International for Information Technology بتقديم العروض الفنية حول برامجها، بما في ذلك Oracle Primavera وFusion PPM وAconex
. معارض الآلات والمعدات الثقيلة
في نسخته لهذا العام، يتميز معرض Big 5 Construct Saudi بأكبر منطقة خارجية له، مضاعفة عن النسخة الأخيرة، مع 41 عارضًا بما في ذلك العلامات التجارية الرئيسية المعروضة مثل Baltur، Colle، Elematic، شركة كلداري السعودية الصناعية، المروان للمعدات الثقيلة، شركة المتوكل للسيارات وشركة قوانغدونغ هاو Lixin آلات البناء. محادثات معتمدة من CPD
سيتمكن الحاضرون للمعرض من الحصول على نقاط CPD من خلال المشاركة في 60 حلقة نقاش ومناقشة تعليمية معتمدة تغطي تسع مسارات رئيسية: الخرسانة، والاستدامة، وإزالة الكربون، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والهندسة المعمارية والتصميم، وإدارة المرافق، وإدارة المشاريع، والبناء الرقمي، والرموز، والمعايير.
وتعليقاً على ذلك، قال محمد كازي، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس: "يفتح معرض Big 5 Construct Saudi أبوابه للعارضين والزوار على حد سواء، ويعمل كمحفز لدفع الاستثمار والابتكار في الاقتصاد السعودي، حيث تمتد أهمية الحدث إلى ما هو أبعد من أرضية المعرض".
Big 5 Construct حضور المعرض مجاني للمتخصصين في هذا المجال. تسجيل الزوار مفتوح من خلال الرابط:

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