معرض Big 5 Construct Saudi يحتفل بافتتاحه الكبير اليوم .. 10 مزايا لا تفوت

(MENAFN
- Al Watan) يصادف اليوم الافتتاح الكبير للنسخة 12 من معرض Big 5 Construct Saudi، أكبر حدث للإنشاءات في المملكة، والذي يستمر حتى 29 فبراير 2024 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. ومع بلوغ حالة الترقب ذروتها، يستعد أكثر من 55000 زائر لاستكشاف عدد كبير من الابتكارات والتقنيات المتطورة والمنتجات والخدمات وفرص التواصل.
ومع افتتاح المعرض، يكشف معرض Big 5 Construct Saudi النقاب عن أبرز 10 نقاط لا يمكن تفويتها:
. ضعف الحجم
يتضاعف حجم الحدث ويغطي مساحة 70,000 متر مربع، ويوحد أصحاب المصلحة لاستكشاف الاتجاهات الناشئة والاستفادة من فرص السوق ورسم المسار نحو النمو المستدام مع الجمع بين أكثر من 1300 عارض من 47 بلداً.
. المؤتمر الدولي للمقاولات (ICC)
ستستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للمقاولات (ICC) الذي يستمر يومين، والذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين (SCA) و dmg Events، حوارات ومناقشات ثاقبة حول البناء الحضري والمدن الذكية والاستدامة وتقنيات البناء المتقدمة.
. الكلمة الافتتاحية
سيلقي معالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الكلمة الافتتاحية في غرفة التجارة الدولية. كما سيتحدث في المؤتمر المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.
. معارض مصاحبة في نفس الموقع
سيقوم محترفو البناء الذين يزورون الحدث باستكشاف سلسلة البناء الكاملة من البداية إلى النهاية حيث يشارك معرض Big 5 Construct Saudi في تنظيم فعاليات متخصصة مثل HVAC R Expo Saudi و FM Expo Saudi و Stone &Surface Saudi و Windows و Doors and Facades Event Saudi.
. أجنحة دول جديدة
سيسلط سبعة عشر جناحاً دولياً الضوء على حلول البناء من كل من ألمانيا وإيطاليا واليونان والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والكويت وتركيا والصين، من بين أجنحة أخرى، مما سيتيح للزوار استكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. وتشمل هذه الأجنحة أيضا أربعة أجنحة جديدة في مصر والهند والأردن وإسبانيا، مما سيعزز تنوع العارضين الدوليين في معرض Big 5 Construct Saudi.
. تقسيم المنتجات إلى قطاعات
هذا العام، يعالج معرض Big 5 Construct Saudi الاحتياجات المتطورة لسوق البناء السعودي من خلال قطاع المنتجات، حيث يقدم خمس قطاعات جديدة: الخرسانة، وتقنيات البناء، والدهانات، والصلب، والتصميم الحضري والمناظر الطبيعية.
. إطلاق المنتجات
ستطلق مايديا Midea، المزود العالمي الرائد لحلول تكييف الهواء، أحدث منتجاتها المسماة "IcyBlast" في اليوم الأول من الحدث. تعرض الشركة منتجاتها وحلولها بالتعاون مع H&H Shaker، الراعي الماسي وراعي الشارة الحصري لمعرض Big 5 Construct Saudi. عارض آخر يشارك في معرض Big 5 Construct Saudi لأول مرة هو شركة Euro Systems، حيث ستطلق Europhon Acoustics، وهو منتج جديد يهدف إلى خلق مساحات مريحة صوتياً. وتتزامن مشاركة الشركة مع افتتاح مكتبها الجديد في الرياض.
. العروض التوضيحية المباشرة
من المقرر أن تعرض شركة Stanley Black & Decker لأول مرة في حدث هذا العام الأدوات الكهربائية واليدوية المبتكرة والملحقات والمثبتات والتكنولوجيا، مما يدعم محترفي البناء بحلول شاملة من علامتها التجارية Dewalt.
وستقوم شركة ImageGrafix International for Information Technology بتقديم العروض الفنية حول برامجها، بما في ذلك Oracle Primavera وFusion PPM وAconex
. معارض الآلات والمعدات الثقيلة
في نسخته لهذا العام، يتميز معرض Big 5 Construct Saudi بأكبر منطقة خارجية له، مضاعفة عن النسخة الأخيرة، مع 41 عارضًا بما في ذلك العلامات التجارية الرئيسية المعروضة مثل Baltur، Colle، Elematic، شركة كلداري السعودية الصناعية، المروان للمعدات الثقيلة، شركة المتوكل للسيارات وشركة قوانغدونغ هاو Lixin آلات البناء. محادثات معتمدة من CPD
سيتمكن الحاضرون للمعرض من الحصول على نقاط CPD من خلال المشاركة في 60 حلقة نقاش ومناقشة تعليمية معتمدة تغطي تسع مسارات رئيسية: الخرسانة، والاستدامة، وإزالة الكربون، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والهندسة المعمارية والتصميم، وإدارة المرافق، وإدارة المشاريع، والبناء الرقمي، والرموز، والمعايير.
وتعليقاً على ذلك، قال محمد كازي، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس: "يفتح معرض Big 5 Construct Saudi أبوابه للعارضين والزوار على حد سواء، ويعمل كمحفز لدفع الاستثمار والابتكار في الاقتصاد السعودي، حيث تمتد أهمية الحدث إلى ما هو أبعد من أرضية المعرض".
Big 5 Construct حضور المعرض مجاني للمتخصصين في هذا المجال. تسجيل الزوار مفتوح من خلال الرابط:
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