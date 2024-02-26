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((دله الصحية)) تسير بخطى ثابتة واستراتيجية واضحة للتوسع بالسعودية

2/26/2024 2:24:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تسير شركة دله للخدمات الصحية ((دله الصحية)) باستراتيجية واضحة و طموحة لتكــون المــزود الأفضل لخدمــات الرعايــة الصحيــة لجميــع المواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة، و لتعزز من مكانة المملكة كوجهــة ســياحية طبيــة عالمية، يدفعها في ذلك اهتمامهــا وشــغفها ومحافظتها على أعلــى معاييــر الجودة في تقديم الخدمات وسلامة المرضى.
وفي إطار هذه الاستراتيجية وضمن رؤية التوسع والانتشار في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة أيان للاستثمار لشراء حصصها في كل من؛ شركة الأحساء للخدمات الطبية - المالكة لمستشفى الأحساء بالأحساء - والبالغة (%97.4) من رأسمال الشركة، وشركة السلام للخدمات الطبية - المالكة لمستشفى السلام بالخبر - والبالغة (%100) من رأسمال الشركة ، ضمن إطار الشراكات الاستراتيجية والاستحواذات التي تستهدفها ((دله الصحية)) للتوسع، حيث سيسهم ذلك بدوره في تعزيز الوصول الجغرافي لخدمات الشركة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية، و تطوير منظومة خدماتها للرعاية الصحية.
كما أعلنت سابقاً ((دله الصحية)) عن توقيع إحدى استثمارتها (شركة المركز الطبي الدولي) اتفاقية مع شركة دار الهندسة وذلك لتصميم مشروع مستشفى متكامل جديد في شمال مدينة جدة يضم مختلف التخصصات الطبية.
الجدير بالذكر أن شركة دله للخدمات الصحية تمتلك ما نسبته 27.18% من رأسمال شركة المركز الطبي الدولي، التي تمتلك مستشفى المركز الطبي الدولي وكذلك مجمع العيادة الأولى بمدينة جدة، بالإضافة إلى مشروع العيادات التخصصية ومركز جراحة اليوم الواحد بمكة المكرمة المتوقع افتتاحه في الربع الأخير من عام 2024، مما يساهم في تعزيز استراتيجية دله الصحية في تعظيم ريادتها الطبية بالقطاع الخاص من خلال التوسع في استثماراتها في قطاع الخدمات الصحية في أنحاء المملكة العربية السعودية، والمساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لنهضة قطاع الرعاية الصحية.

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