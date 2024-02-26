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مؤشر الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 72 نقطة

2/26/2024 2:24:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الاثنين باللون الأحمر خاسرا 72 نقطة عند مستوى 12531 نقطة وبتداولات تجاوزت 9 مليار ريال، حيث سجلت أسهم 45 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 191 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أميانتيت، ومهارة، والوطنية، والتعاونية، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: أنابيب، والصناعات الكهربائية، ومجموعة إم بي سي، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.69% و5.61%.
فيما كانت أسهم شركات: شمس، وأمريكانا، وباتك، وأنعام القابضة، ومجموعة فتيتي هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسال، وأرامكو السعودية، وأنابيب السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 109.54 نقاط، ليقفل عند مستوى 25592.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 47.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

MENAFN26022024000089011017ID1107901517

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