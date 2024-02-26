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مشروع اتفاقية لإنشاء مكتب لصندوق النقد الدولي في المملكة

2/26/2024 2:24:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم، عددا من القرارات بشأن عددٍ من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات، حيث وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين المملكة وصندوق النقد الدولي، لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، وتلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن مشروع الاتفاقية.
اتفاقيتان مع كوريا والأردن
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك الكورية في جمهورية كوريا، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
وصوّت المجلس كذلك، خلال الجلسة، بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال

3 مذكرات تفاهم لوزارة الصناعة
ووافق المجلس في السياق نفسه على ثلاثة مشاريع لمذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس في مجال التعاون الصناعي، ووزارة المناجم والجيولوجيا بالسنغال؛ للتعاون في مجال الثروة المعدنية، ووزارة المناجم والطاقة في البرازيل بمجال الطاقة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى ثلاثة تقارير تقدمت بها لجنة الطاقة والصناعة.
مشاورات سياسية
في السياق نفسه، وافق ((الشورى)) على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج لبوركينا فاسو بشأن المشاورات السياسية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ووزارة البنية التحتية والتجهيزات في جيبوتي، للتعاون في قطاعات الخدمات اللوجستية.
ووافق أيضا على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة السعودية ووزارة السياحة والترفيه في جمهورية كوت ديفوار، للتعاون في مجال السياحة.
الشأن الصحي
وفي الشأن الصحي، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بالبرتغال في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن مشروع المذكرة.
الشأن البيئي والزراعي
وبالشأن البيئي، وافق ((الشورى)) على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية والمركز الوطني للأرصاد في تونس، للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلته عضوة المجلس رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس بمجال البحث العلمي الزراعي. ووافق في السياق نفسه على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس بمجال المياه.

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