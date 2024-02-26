مشروع اتفاقية لإنشاء مكتب لصندوق النقد الدولي في المملكة

(MENAFN
- Al Watan) أصدر مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم، عددا من القرارات بشأن عددٍ من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات، حيث وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين المملكة وصندوق النقد الدولي، لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، وتلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن مشروع الاتفاقية. اتفاقيتان مع كوريا والأردن
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك الكورية في جمهورية كوريا، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
وصوّت المجلس كذلك، خلال الجلسة، بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال
3 مذكرات تفاهم لوزارة الصناعة
ووافق المجلس في السياق نفسه على ثلاثة مشاريع لمذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس في مجال التعاون الصناعي، ووزارة المناجم والجيولوجيا بالسنغال؛ للتعاون في مجال الثروة المعدنية، ووزارة المناجم والطاقة في البرازيل بمجال الطاقة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى ثلاثة تقارير تقدمت بها لجنة الطاقة والصناعة. مشاورات سياسية
في السياق نفسه، وافق ((الشورى)) على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج لبوركينا فاسو بشأن المشاورات السياسية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ووزارة البنية التحتية والتجهيزات في جيبوتي، للتعاون في قطاعات الخدمات اللوجستية.
ووافق أيضا على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة السعودية ووزارة السياحة والترفيه في جمهورية كوت ديفوار، للتعاون في مجال السياحة. الشأن الصحي
وفي الشأن الصحي، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بالبرتغال في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن مشروع المذكرة. الشأن البيئي والزراعي
وبالشأن البيئي، وافق ((الشورى)) على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية والمركز الوطني للأرصاد في تونس، للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلته عضوة المجلس رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس بمجال البحث العلمي الزراعي. ووافق في السياق نفسه على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس بمجال المياه.
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