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العدل: بطاقة المحامي أصبحت رقمية

2/26/2024 2:24:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة العدل، عن تحويل بطاقة المحامي إلى بطاقة رقمية، بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات.
ويسهم تحويل بطاقة المحامي إلى بطاقة رقمية في الاحتفاظ بالمعلومات بشكل آمن، وتمكين المحامين من سهولة التحديث والتعديل أو إلغاء البطاقة بإلغاء الترخيص لحظياً.
وتأتي الخطوة اتساقاً مع ما تشهده وزارة العدل من تحول رقمي لجميع الخدمات العدلية، في نقلة نوعية تشهدها قطاعاتها وإدارتها المختلفة، مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين.

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