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ضبط 10 مستغلين للرواسب

2/26/2024 2:24:47 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 10 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة تبوك.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط 10 معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية و3 مقيمين من الجنسية الهندية ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية ومقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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