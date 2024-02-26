زعيم لا يتوقف

(MENAFN
- Al Watan) واصل الهلال جموحه، ومستوياته المميزة، وانتصاراته المتتالية، وسجل انتصاره الـ14 على التوالي، والـ19 في دوري روشن السعودي للمحترفين، مبتعدًا بصدارة الدوري، بتغلبه على مضيفه الاتفاق 2 /صفر، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأخير لحساب الجولة الـ21 للدوري.
سجل للزعيم سيرجي سافيتش ((39))، وسالم الدوسري ((45+5))، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الدوري، معيدًا الفارق بينه وبين أقرب منافسيه النصر إلى 7 نقاط، وبقي فارس الدهناء على رصيده السابق 28 نقطة.
ونجح الزعيم في تسجيل انتصاره الـ24 تواليًا في جميع المنافسات المختلفة، مواصلا تحطيم الأرقام.
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