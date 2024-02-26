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الأهلي في صدارة السيدات

2/26/2024 2:24:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر الأهلي الجولة الثانية لدوري السيدات للكرة الطائرة (المرحلة الثانية)، التي يستضيفها نادي النصر، بعد تغلبه على الاتحاد 3 / صفر، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما كسب النصر نظيره الزلفي بالنتيجة نفسها.
وفي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، تغلب القادسية على فيد 3 / صفر. وستختتم البطولة اليوم بإقامة 3 مباريات، إذ يلتقي القادسية وفيد، ويقابل الأهلي نظيره الزلفي، ويتواجه في الختام النصر والاتحاد.

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