الأهلي في صدارة السيدات

(MENAFN
- Al Watan) تصدر الأهلي الجولة الثانية لدوري السيدات للكرة الطائرة (المرحلة الثانية)، التي يستضيفها نادي النصر، بعد تغلبه على الاتحاد 3 / صفر، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما كسب النصر نظيره الزلفي بالنتيجة نفسها.
وفي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، تغلب القادسية على فيد 3 / صفر. وستختتم البطولة اليوم بإقامة 3 مباريات، إذ يلتقي القادسية وفيد، ويقابل الأهلي نظيره الزلفي، ويتواجه في الختام النصر والاتحاد.
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