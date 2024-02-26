ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي
التاريخ
2/26/2024 2:24:47 PM
(MENAFN
- Al Watan) استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض اليوم، رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية فياتشيسلاف فولودين.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وروسيا وآفاق التعاون البرلماني، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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