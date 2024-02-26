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ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي

2/26/2024 2:24:47 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض اليوم، رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية فياتشيسلاف فولودين.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وروسيا وآفاق التعاون البرلماني، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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