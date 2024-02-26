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الكرملين يرد على عقوبات واشنطن

2/26/2024 2:24:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، بأن الاقتصاد الأوروبي يعاني العقوبات المفروضة على روسيا على غرار الشركات الأمريكية.
جاء تصريح بيسكوف تعليقا على مدى تأثير حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو، التي فرضتها واشنطن نهاية الأسبوع الماضي على شخصيات وكيانات مختلفة.
وقال للصحفيين: ((من المستبعد أن يستطيع فارضو العقوبات إيجاد شيء جديد دون أن يلحقوا الضرر باقتصادهم. الضرر كما تدركون يعمل على مبدأ ظاهرة ((البوميرانغ)) (الأثر المرتد)، فالاقتصاد الأوروبي يعاني بالدرجة الأولى القيود المفروضة علينا. كذلك آلاف الشركات الأمريكية تعاني أيضا)).
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، طالت 500 شخصية و90 كيانا قانونيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

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