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جندي أمريكي يحرق نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

2/26/2024 2:24:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أقدم أحد أفراد الجيش الأمريكي على حرق نفسه أمام مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن، اليوم الاثنين، في عمل احتجاجي على ما يبدو على الحرب في قطاع غزة.
وقال الرجل الذي كان يرتدي الزي العسكري في تسجيل مصور بثه على الهواء مباشرة عبر الإنترنت: ((لن أكون متواطئًا بعد الآن في الإبادة الجماعية)).
وانتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد آرون بوشنل، البالغ من العمر 25 عامًا، خلال إضرامه النار في نفسه، ويظهر في الفيديو بوشنل وهو يرتدي ملابس عسكرية، ويعرف نفسه بأنه جندي في الخدمة حاليًا في القوات الجوية الأمريكية.
وقال الجندي الأمريكي: ((لن أشارك بعد الآن في الإبادة الجماعية))، وأضاف وهو في طريقه نحو مبنى السفارة الإسرائيلية: ((سأنظم احتجاجًا عنيفًا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرًا بالمقارنة مع ما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم))، ثم أضرم النار في نفسه وهو يصرخ ((الحرية لفلسطين)) مرارًا وتكرارًا حتى توقف عن التنفس.
وظهر في المقطع أحد أفراد الشرطة وهو يقول لـ((بوشنل)): ((هل يمكنني مساعدتك؟)) و((استلق على الأرض))، فيما يقول الشرطي الآخر ((نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدسًا))، وكانت السفارة الإسرائيلية هدفًا للاحتجاجات المستمرة ضد الحرب في غزة.
وأدت الحرب في غزة إلى اندلاع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وأخرى مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.
وبدأت الاحتجاجات بعد السابع من أكتوبر، عندما نفذت حركة حماس هجومًا على بلدات إسرائيلية، مما أدى حسب الإحصائيات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 إسرائيلي، واحتجاز 253 رهينة.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين حملة عسكرية على قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير جزء كبير منه، بالإضافة إلى مقتل ما يقرب من 30 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة.

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