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سلال رمضانية لـ13 ألف أسرة

2/26/2024 2:24:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) مشروع السلة الرمضانية لعام 1445، بهدف مساعدة المستفيدين في تأمين احتياجاتهم الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في كل فروع الجمعية، البالغ عددها 21 فرعًا، في مدينة الرياض ومحافظاتها.
وأوضحت ((إنسان)) أنها تستهدف توزيع السلة الرمضانية على 13.333 أسرة بـ300 ريال لكل أسرة يتيم، داعيةً أهل الخير والعطاء من أفراد المجتمع إلى الإسهام في توفير السلة الرمضانية للأيتام، وإدراك أجري إفطار الصائم وإطعام اليتيم من خلال التبرع عبر منصة ((إنسان)) للتبرع، أو التحويل لحسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أحد فروعها.
ويأتي مشروع السلة الرمضانية ضمن البرامج الموسمية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين مطلع شهر رمضان من كل عام، حيث يتم إيداع المبلغ المخصص للسلة بحسابات الأسر البنكية؛ لتأمين احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل.

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