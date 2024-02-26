سلال رمضانية لـ13 ألف أسرة

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) مشروع السلة الرمضانية لعام 1445، بهدف مساعدة المستفيدين في تأمين احتياجاتهم الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في كل فروع الجمعية، البالغ عددها 21 فرعًا، في مدينة الرياض ومحافظاتها.
وأوضحت ((إنسان)) أنها تستهدف توزيع السلة الرمضانية على 13.333 أسرة بـ300 ريال لكل أسرة يتيم، داعيةً أهل الخير والعطاء من أفراد المجتمع إلى الإسهام في توفير السلة الرمضانية للأيتام، وإدراك أجري إفطار الصائم وإطعام اليتيم من خلال التبرع عبر منصة ((إنسان)) للتبرع، أو التحويل لحسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أحد فروعها.
ويأتي مشروع السلة الرمضانية ضمن البرامج الموسمية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين مطلع شهر رمضان من كل عام، حيث يتم إيداع المبلغ المخصص للسلة بحسابات الأسر البنكية؛ لتأمين احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل.
MENAFN26022024000089011017ID1107901506
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.