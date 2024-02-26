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اتفاقية بين الرياضة للجميع وروشن

2/26/2024 2:24:46 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ومجموعة روشن العقارية اتفاقية، لإقامة وتفعيل قبة رياضية جديدة بمشروع سدرة في الرياض، ضمن جهوده لتمكين أفراد المجتمع من الوصول إلى الأماكن المخصصة لممارسة الرياضة واللياقة البدنية، التي تلبي احتياجات كل أفراد المجتمع من الجنسين، ولجميع الفئات العمرية.ووقع الاتفاقية رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال، والرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر.

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