اتفاقية بين الرياضة للجميع وروشن
التاريخ
2/26/2024 2:24:46 PM
(MENAFN
- Al Watan) وقع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ومجموعة روشن العقارية اتفاقية، لإقامة وتفعيل قبة رياضية جديدة بمشروع سدرة في الرياض، ضمن جهوده لتمكين أفراد المجتمع من الوصول إلى الأماكن المخصصة لممارسة الرياضة واللياقة البدنية، التي تلبي احتياجات كل أفراد المجتمع من الجنسين، ولجميع الفئات العمرية.ووقع الاتفاقية رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال، والرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر.
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