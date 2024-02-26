الميرنجي يتفق مع ديفيز
التاريخ
2/26/2024 2:24:46 PM
(MENAFN
- Al Watan) اقترب ريال مدريد، على حسم صفقة جديدة، ظل يطاردها لأكثر من موسم، وبينت أنباء إعلامية أن الميرنجي توصل إلى اتفاق شفهي مع ظهير بايرن ميونخ، ألفونسو ديفيز يقضي بانضمام اللاعب إلى الميرنجي في 2024 أو، بعدما اجتمع رئيس الكشافين جوني كالافات والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، اجتمعا مع ممثلي ديفيز، الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ صيف 2025.
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