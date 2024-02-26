Tuesday, 27 February 2024 12:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الميرنجي يتفق مع ديفيز

2/26/2024 2:24:46 PM
(MENAFN- Al Watan) اقترب ريال مدريد، على حسم صفقة جديدة، ظل يطاردها لأكثر من موسم، وبينت أنباء إعلامية أن الميرنجي توصل إلى اتفاق شفهي مع ظهير بايرن ميونخ، ألفونسو ديفيز يقضي بانضمام اللاعب إلى الميرنجي في 2024 أو، بعدما اجتمع رئيس الكشافين جوني كالافات والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، اجتمعا مع ممثلي ديفيز، الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ صيف 2025.

MENAFN26022024000089011017ID1107901504

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث