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حوثيون يستبقون عقوبات إضافية بتهريب أموالهم في مسارات جديدة

2/26/2024 2:24:46 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مصدر مالي في العاصمة صنعاء مسارعة الحوثيين منذ قرابة شهر لفتح حسابات بنكية لأسماء أقرباء وأصدقاء لهم، وتحويل وإيداع الأموال فيها احترازيا واستباقا لقرارات وتصنيفات تلامسهم.
وقال المصدر لـ((الوطن)) إن عددا كبيرا من قيادات الحوثيين قاموا بتصريف أموالهم وتحريزها وفتح مسارات متعددة لحفظ تلك الأموال التي نهبوها خلال التسع سنوات الماضية، موضحا أن جل اهتمامهم وحرصهم في كيفية الحفاظ على تلك الأموال وكيفية التكيف للتعامل مستقبلا مع عمليات السحب والإيداع.
طرق احتيال
وكشف المصدر أن الحوثيين لديهم مخاوف كبيرة من بقاء تلك الأموال بأسمائهم أو بعض الأسماء المتصلة بهم أو التي تربطهم علاقات معهم، ولذا عمدوا إلى طرق جديدة ومتطورة تضمن حفظ تلك الأموال مع إمكانية تحويلها إلى الخارج.
وبين المصدر أن أكبر عمليات حركة مالية كانت خلال مطلع الشهر الماضي بعد تداول معلومات حول تصنيفهم جماعة إرهابية، وكانت التجربة السابقة لهم بتصنيفهم جماعة إرهابية ومواجهتهم كثيرا من المصاعب في الكثير من العمليات المالية، فضلا عن منع السفر لعدد من قياداتهم، وغير ذلك من العقوبات التي طالتهم، لتجعلهم اليوم يبحثون عن حيل وخطط وبدائل استباقية لأي مواقف وقرارات تواجههم مستقبلا.
تحويل الأموال
وأوضح المصدر أن الحوثيين انتهجوا عدة طرق للحفاظ على أموالهم المنهوبة، منها حفظ مبالغ مالية كبيرة في حوزتهم بالمنازل، ومبالغ أخرى تم توزيعها على مصارف بنكية، فيما تم تحويل مبالغ أخرى لحسابات خارجية تعود ملكيتها لأسماء أشخاص آخرين.
وأشار المصدر إلى حركة الأموال خلال الشهر الماضي لقيادات الحوثيين في بعض مصارف العاصمة إذ بلغت 4.233.100.000 ريال يمني ما يعادل 63.41 مليون ريال سعودي، وهذه المبالغ البنكية فقط بعيدا عن تلك الأموال المخزنة والمحولة والمملوكة لأشخاص آخرين. تزوير الجوازات
وأكد المصدر أن عمليات تزوير جوازات سفر لبعض الشخصيات القيادية الحوثية عمل عليه الحوثيون بتنسيق مع بعض الخبراء الإيرانيين واللبنانيين، وذلك للحاجة إن دعا الأمر لذلك خلال الفترة القادمة، رغم أن الحوثيين مارسوا عمليات تزوير الجوازات من فترة طويلة والتنقل لعدد من القيادات الحوثية الممنوعة من السفر إلى الوجهات التي يقصدونها.
طرق الحوثيين لحفظ الأموال المنهوبة
- تحويلها إلى حساب أقرباء وأصدقاء مقربين منهم
- تحويلها إلى الخارج بأسماء آخرين
- حفظ مبالغ مالية كبيرة في حوزتهم بالمنازل
- توزيع مبالغ أخرى على حسابات بنكية غير مرتبطة بهم

MENAFN26022024000089011017ID1107901503

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