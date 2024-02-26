Tuesday, 27 February 2024 12:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


6 صراعات حول العالم تقوض السلام وتهدد الاقتصاد

2/26/2024 2:24:46 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت، اليوم في جنيف، أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي ستستمر حتى الخامس من أبريل المقبل، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه العالم 6 صراعات بارزة لها تأثير مباشر على السلام العالمي. كما أنها تهدد الاقتصاد العالمي، وفقا لموقع crisisgroup.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في كلمته خلال افتتاح الدورة، إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط وميانمار وأوكرانيا والسودان وهايتي، والعديد من الأماكن الأخرى حول العالم، والقضاء على التمييز، وإصلاح الاقتصادات المشوهة والبيئة المتضررة، وتوفير خدمات عالية الجودة في مجال التعليم والصحة، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية الأكثر شمولًا.
1 - الحرب على غزة
قادت حركة حماس هجوما في 7 أكتوبر، الأمر الذي تلاه تدمير إسرائيلي لغزة، ما أخذ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود إلى فصل جديد مروع. وبعد مرور ما يقرب من 5 أشهر، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لن تقضي على حماس، كما يزعم القادة الإسرائيليون، وأن محاولة القيام بذلك يمكن أن تقضي على ما تبقى من

بدأت الحملة الإسرائيلية على غزة، بعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر، حيث حاصرت إسرائيل القطاع أسابيع قبل أن تسمح بدخول مساعدات محدودة. بينما مهد القصف العنيف والنداءات إلى سكان شمال القطاع، بما في ذلك مدينة غزة، لإخلاء الجنوب الطريق لعمليات برية شهدت تطويق القوات المناطق، ثم انتقالها إلى مدينة غزة.
وفي أواخر نوفمبر، شهد الصراع وقفة قصيرة بوساطة قطر، وبدعم من الولايات المتحدة ومصر. وفي 1 ديسمبر، استؤنف الهجوم مع عمليات برية أيضا في جنوب غزة. كما يستمر القصف العنيف والقتال في جميع أنحاء القطاع.
ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي جزءا كبيرا من القطاع، وقتل قرابة 29782 فلسطينيا، وترك أعدادا لا تحصى من الأطفال قتلى أو مشوهين أو يتامى. وأسقطت إسرائيل حمولات ضخمة من القنابل، بعضها يزن 2000 رطل، على مناطق مكتظة بالسكان.
وبشكل عام، يبدو أن استمرار الحرب لا يعني على الأرجح بداية الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام، كما يزعم بعض القادة الغربيين، بل نهاية أي مسار سياسي يمكن التعرف عليه، لكن لم يحدث قط في تاريخ الصراع القاتم أن بدا السلام بعيد المنال.
2 - حرب الشرق الأوسط الأوسع
لا إيران وحلفاؤها من غير الدول، ولا الولايات المتحدة وإسرائيل يريدون مواجهة إقليمية، ولكن هناك الكثير من الطرق التي يمكن أن تؤدي بها الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مواجهة إقليمية.
فمنذ بداية الحرب في غزة وإيران عاجزة عن فعل شيء، بينما تشير التقارير إلى تدخلها بواسطة أذرعها في لبنان واليمن. من جهتها، تمنع واشنطن الحرب من الاتساع، حيث نشرت مجموعتين من حاملات الطائرات في البحر الأبيض

إن أخطر نقطة هنا هي اشتعال الحرب على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية. ومنذ 7 أكتوبر، تبادل تنظيم حزب الله وإسرائيل إطلاق الصواريخ بمعدل متزايد باطراد، حيث يسعى حزب الله إلى تقييد الجيش الإسرائيلي إلى ما دون عتبة الحرب الشاملة التي خاضها الجانبان فترة وجيزة في 2006.
وفي أماكن أخرى، تبادلت الجماعات المدعومة من إيران إطلاق النار مع القوات الأمريكية، خصوصا في سوريا والعراق، إذ قصفت الميليشيات، مرارا وتكرارا، قواعد ومنشآت دبلوماسية أمريكية، ما دفع الولايات المتحدة إلى شن هجمات مضادة أسفرت عن مقتل رجال الميليشيات.
ثم هناك الحوثيون الذين أطلقوا صواريخ وطائرات بدون طيار على إسرائيل، وضربوا سفنا تجارية في البحر الأحمر، مشيرين إلى الهجوم الإسرائيلي على غزة كدافع لهم، الأمر الذي أدى إلى توتر في منطقة البحر الأحمر، وإنشاء تحالف أمريكي - بريطاني، للرد على هذه الهجمات التي تهدد الاقتصاد العالمي، وترفع من مخاطر التضخم.
3 - السودان
في أبريل 2023، اندلعت حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وتوسع الأمر إلى حرب شاملة. وقد خلّف قتالهم منذ ذلك الحين آلاف القتلى، وشرد ملايين آخرين، ودفع السودان إلى حافة الانهيار. وبينما يطارد شبح الإبادة الجماعية مرة أخرى المنطقة الغربية من دارفور، قد تكون قوات الدعم السريع، المسؤولة عن الكثير من عمليات القتل، مستعدة للاستيلاء على

الحرب متجذرة في الصراعات داخل الجيش بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير خلال انتفاضة شعبية في 2019، بعدما مكن البشير قوات الدعم السريع كحارس غير رسمي، في محاولة لعزل نفسه عن تهديدات الانقلاب. زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضا باسم ((حميدتي))، اكتسب سمعة سيئة للمرة الأولى كقائد لميليشيات الجنجويد التي أخمدت بشراسة التمرد نيابة عن البشير في دارفور بمنتصف 2000.
أما بالنسبة لجهود صنع السلام، فقد اجتمع ممثلو الطرفين بشكل متقطع في جدة بالمملكة العربية السعودية، ولكن لم يتفاوض أي منهما بحسن نية. وفي ديسمبر الماضي حولت واشنطن دعمها إلى مسعى من رؤساء الدول الإفريقية للجمع بين البرهان وحميدتي، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
في هذا العام، تتزايد المخاوف في السودان من انزلاق سريع نحو ((الحرب الشاملة)) في ظل الاصطفاف والتحشيد الشعبي من طرفي القتال - الجيش وقوات الدعم السريع - وانتشار خطاب الكراهية وعمليات التصفية، وسط تقارير عن انتشار أكثر من مليوني قطعة سلاح خارج المنظومة الأمنية الرسمية، وفقا لما أعلنته لجنة حكومية شكّلت لجمع السلاح غير المقنن عقب سقوط نظام الإخوان في 2019.
4 - الحرب الروسية - الأوكرانية
لقد أصبحت الحرب الروسية - الأوكرانية بمثابة ((كرة قدم سياسية)) في واشنطن، لكن ما يحدث في ساحة المعركة سيحدد أمن أوروبا في المستقبل، فالجبهة التي يبلغ طولها 600 ميل بالكاد تتحرك. وقد تضاءل الهجوم المضاد لأوكرانيا، حيث لم يحقق جيشها سوى القليل من الأراضي، ناهيك عن اختراق الدفاعات الروسية في الجنوب، كما كانت تطمح كييف إلى القيام به. بينما يخشى الجنرالات الأوكرانيون هجوما روسيا في الشرق أو

وعلى الرغم من أن بعض الأمريكيين يشعرون بالغضب إزاء تكلفة المساعدات، الأمر الذي أدى إلى رفض الجمهوريين ذلك بشكل قطعي، فإن مساعدة أوكرانيا على الأقل في الصمود أمر يستحق القيام به. من جهتها، يتعين على أوروبا، التي يرى العديد من قادتها أن الحرب وجودية، أن تتحمل المزيد من العبء مهما حدث في واشنطن.
بينما تقول واشنطن: ((إذا احتلت موسكو المزيد من أوكرانيا، فليس من المبالغة تخيل أجزاء من الجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى أن تكون التالية على قائمة بوتين)).
5 - ميانمار
شكّل هجوم المتمردين، الذي طرد الجيش من مناطق في شمال شرق ميانمار، والقتال في أماكن أخرى، أكبر تهديد حتى الآن للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة قبل نحو ثلاث سنوات.
من جهتها، ردت الجماعات العرقية المسلحة بطرق مختلفة على الانقلاب، إذ درب بعضهم خلايا المقاومة، وزودهم بالأسلحة وآوى قادتهم، بينما أقام عدد قليل منهم تحالفات أوثق مع حكومة الوحدة الوطنية، وهي هيئة معارضة تتألف في معظمها من مشرعين مخلوعين، بمن فيهم كثيرون من حزب الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي، التي سجنها الجيش. في حين بقي آخرون على الهامش أو تمسكوا بوقف إطلاق النار مع

أعاد الانقلاب البلاد عقودا إلى الوراء، حيث انهارت العملة وأنظمة الصحة والتعليم، وارتفعت معدلات الفقر بشكل كبير، وأصبح أكثر من 2.5 مليون شخص نازحون داخليا (بالإضافة إلى مئات الآلاف من الروهينجا الذين طردهم الجيش في 2017)، ومن الصعب أن نرى الأزمة تنتهي في أي وقت قريب.
6 - أمريكا والصين
تسعى بكين وواشنطن منذ وقت طويل إلى تخفيف حدة التوترات، حيث تريد الصين التركيز على الاقتصاد الصيني المتعثر، والحيلولة دون فرض المزيد من القيود التجارية الأمريكية.
من جهتها، شددت واشنطن القيود على بيع التكنولوجيا المتطورة إلى الصين، بالإضافة إلى مجموعة من التعريفات والقيود الأخرى، بينما تريد إدارة بايدن بعض الهدوء قبل الانتخابات الأمريكية لعام 2024، وطمأنة العواصم الأخرى القلقة من العداء بين العملاقين بأنها تستطيع إدارة المنافسة بمسؤولية.
بشكل عام، لا تظهر أساسيات التنافس أي علامة على التراجع، ويرى الصقور في كلتا العاصمتين المنافسة على أنها محصلتها صفر. الحديث الفضفاض عن الحرب يطبع الفكرة.
ففي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تسعي بكين للحصول على ما تعتبره النفوذ الأكبر الذي تستحقه كقوة بارزة في المنطقة، وهو ما يصطدم مباشرة بتصميم واشنطن على الحفاظ على هيمنتها العسكرية. وتميل العديد من العواصم الآسيوية، التي شعرت بالفزع من إصرار بكين المتزايد، ورأت في العدوان الروسي في أوكرانيا سابقة، إلى العلاقات الأمنية مع واشنطن، حتى في الوقت الذي تقدر فيه التجارة مع الصين.
ويبدو بحر الصين الجنوبي، حيث تتداخل المطالبات البحرية الصينية مع مطالبات الدول الساحلية الأخرى، ومن بينها الفلبين، حليفة الولايات المتحدة، محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد.
حاليا، ربما يكون الخطر الأكبر هو اصطدام الطائرات أو السفن الصينية والأمريكية.

MENAFN26022024000089011017ID1107901502

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث