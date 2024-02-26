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ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي

2/26/2024 2:24:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة تباين أداء أسواق الخليج بالتزامن مع استحقاقات التوزيعات آبل تواجه تحقيقًا محتملًا عقب حظرها تطبيقات الويب في أوروبا وزيرة التجارة الأمريكية: شركات الرقائق طلبت تمويلًا يتجاوز 70 مليار دولار

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في يناير، لكن الزيادة جاءت أقل من التوقعات.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، أن مبيعات المنازل الجديدة بلغت وتيرة سنوية 661 ألف وحدة خلال يناير، بزيادة 1.5% عن قراءة ديسمبر المعدلة بالزيادة والبالغة 651 ألف وحدة، ومقارنة بالتوقعات التي رجحت تسجيل 680 ألف وحدة.

وأوضح التقرير الصادر الإثنين، أن مبيعات المنازل الجديدة تعتبر مرتفعة بنسبة 1.8% مقارنة بقراءة يناير 2023 البالغة 649 ألف وحدة.

وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المبيعة خلال الشهر الماضي 420.7 ألف دولار، مقابل المتوسط المعدل البالغ 413.1 ألف دولار في ديسمبر، ومقارنة بنحو 432.1 ألف دولار في يناير عام 2023.

وبلغ مخزون المنازل الجديدة غير المبيعة 456 ألفًا في نهاية يناير، وهو ما يعادل عرض 8.3 أشهر بوتيرة المبيعات الحالية.

المصدر:

MENAFN26022024000202011048ID1107901501

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