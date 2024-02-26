ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي

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ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في يناير، لكن الزيادة جاءت أقل من التوقعات.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، أن مبيعات المنازل الجديدة بلغت وتيرة سنوية 661 ألف وحدة خلال يناير، بزيادة 1.5% عن قراءة ديسمبر المعدلة بالزيادة والبالغة 651 ألف وحدة، ومقارنة بالتوقعات التي رجحت تسجيل 680 ألف وحدة.
وأوضح التقرير الصادر الإثنين، أن مبيعات المنازل الجديدة تعتبر مرتفعة بنسبة 1.8% مقارنة بقراءة يناير 2023 البالغة 649 ألف وحدة.
وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المبيعة خلال الشهر الماضي 420.7 ألف دولار، مقابل المتوسط المعدل البالغ 413.1 ألف دولار في ديسمبر، ومقارنة بنحو 432.1 ألف دولار في يناير عام 2023.
وبلغ مخزون المنازل الجديدة غير المبيعة 456 ألفًا في نهاية يناير، وهو ما يعادل عرض 8.3 أشهر بوتيرة المبيعات الحالية.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107901501
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