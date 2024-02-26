مايكروسوفت تستحوذ على حصة في شركة فرنسية ناشئة للذكاء الاصطناعي

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وقعت“مايكروسوفت” اتفاق شراكة مع شركة“ميسترال إيه آي- Mistral AI” الفرنسية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والذي يشمل حصول الأولى على حصة في الثانية، حيث تسعى مطورة“ويندوز” إلى تعزيز رهانها على التقنية سريعة الانتشار.
ووفقًا لما كشفت عنه“ميسترال” الفرنسية في بيان اليوم الإثنين، يتضمن الاتفاق بين الطرفين مساعدة شركة التكنولوجيا الأمريكية لها في طرح نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في السوق.
وفي المقابل، ستحصل“مايكروسوفت” أيضًا على حصة صغيرة في الشركة التي يوجد مقرها في باريس والتي تأسست منذ 10 أشهر فقط، لكن لم تكشف الشركتان عن التفاصيل المالية للصفقة.
ويجعل هذا الاتفاق“ميسترال”، الشركة الثانية المطورة لنماذج اللغات التجارية، التي تصبح متاحة عبر منصة الحوسبة السحابية“آزور- Azure” التابعة لـ“مايكروسوفت”.
وقال“آرثر مينش” المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة“ميسترال” في بيان:“ثقة مايكروسوفت في نموذجنا هي خطوة إلى الأمام في رحلتنا لوضع الذكاء الاصطناعي الرائد في أيدي الجميع”.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107901500
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