مايكروسوفت تستحوذ على حصة في شركة فرنسية ناشئة للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتباين أداء أسواق الخليج بالتزامن مع استحقاقات التوزيعات آبل تواجه تحقيقًا محتملًا عقب حظرها تطبيقات الويب في أوروبا وزيرة التجارة الأمريكية: شركات الرقائق طلبت تمويلًا يتجاوز 70 مليار دولار

وقعت“مايكروسوفت” اتفاق شراكة مع شركة“ميسترال إيه آي- Mistral AI” الفرنسية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والذي يشمل حصول الأولى على حصة في الثانية، حيث تسعى مطورة“ويندوز” إلى تعزيز رهانها على التقنية سريعة الانتشار.

ووفقًا لما كشفت عنه“ميسترال” الفرنسية في بيان اليوم الإثنين، يتضمن الاتفاق بين الطرفين مساعدة شركة التكنولوجيا الأمريكية لها في طرح نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في السوق.

وفي المقابل، ستحصل“مايكروسوفت” أيضًا على حصة صغيرة في الشركة التي يوجد مقرها في باريس والتي تأسست منذ 10 أشهر فقط، لكن لم تكشف الشركتان عن التفاصيل المالية للصفقة.

ويجعل هذا الاتفاق“ميسترال”، الشركة الثانية المطورة لنماذج اللغات التجارية، التي تصبح متاحة عبر منصة الحوسبة السحابية“آزور- Azure” التابعة لـ“مايكروسوفت”.

وقال“آرثر مينش” المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة“ميسترال” في بيان:“ثقة مايكروسوفت في نموذجنا هي خطوة إلى الأمام في رحلتنا لوضع الذكاء الاصطناعي الرائد في أيدي الجميع”.

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