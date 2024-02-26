Tuesday, 27 February 2024 12:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مايكروسوفت تستحوذ على حصة في شركة فرنسية ناشئة للذكاء الاصطناعي

2/26/2024 2:24:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة تباين أداء أسواق الخليج بالتزامن مع استحقاقات التوزيعات آبل تواجه تحقيقًا محتملًا عقب حظرها تطبيقات الويب في أوروبا وزيرة التجارة الأمريكية: شركات الرقائق طلبت تمويلًا يتجاوز 70 مليار دولار

وقعت“مايكروسوفت” اتفاق شراكة مع شركة“ميسترال إيه آي- Mistral AI” الفرنسية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والذي يشمل حصول الأولى على حصة في الثانية، حيث تسعى مطورة“ويندوز” إلى تعزيز رهانها على التقنية سريعة الانتشار.

ووفقًا لما كشفت عنه“ميسترال” الفرنسية في بيان اليوم الإثنين، يتضمن الاتفاق بين الطرفين مساعدة شركة التكنولوجيا الأمريكية لها في طرح نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في السوق.

وفي المقابل، ستحصل“مايكروسوفت” أيضًا على حصة صغيرة في الشركة التي يوجد مقرها في باريس والتي تأسست منذ 10 أشهر فقط، لكن لم تكشف الشركتان عن التفاصيل المالية للصفقة.

ويجعل هذا الاتفاق“ميسترال”، الشركة الثانية المطورة لنماذج اللغات التجارية، التي تصبح متاحة عبر منصة الحوسبة السحابية“آزور- Azure” التابعة لـ“مايكروسوفت”.

وقال“آرثر مينش” المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة“ميسترال” في بيان:“ثقة مايكروسوفت في نموذجنا هي خطوة إلى الأمام في رحلتنا لوضع الذكاء الاصطناعي الرائد في أيدي الجميع”.

المصدر:

MENAFN26022024000202011048ID1107901500

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث