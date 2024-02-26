10.4 مليار جنيه صافى أرباح ((أبوظبى الأول)) خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الأول مصر، إن البنك حقق صافى ربح قدره 10.4 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بالعام 2022، وبنسبة نمو 131%.

أشار ((فايد)) إلى أن قيمة صافى القروض وصلت إلى 86.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بنمو ملحوظ يصل إلى 77% عن العام 2022 ، كما بلغ إجمالى الودائع 200.2 مليار جنيه ، ما يعكس زيادة بنسبة 44% مقارنة بالعام الأسبق.

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أضاف أن إجمالى أصول البنك ارتفعت إلى 295.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 43% عن العام 2022.

أكد أن البنك سجل ارتفاعا فى مصادر الدخل، حيث وصل صافى الدخل من العائد إلى 16 مليار جنيه خلال العام الماضى، محققًا زيادة ملحوظة بنسبة 125% عن العام 2022.

تابع:“بلغ إجمالى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 32% عن العام 2022”.

ذكر، أن النتائج المالية لعام 2023 تؤكد التزام بنك أبو ظبى الأول مصر بدعم الاقتصاد المصرى وتعزيز كفاءة الأعمال وتقديم خدمات متنوعة لتلبية احتياجات عملائه، إذ تمكن البنك من خلال استراتيجيته المرنة من تحقيق نمو ملحوظاً عبر جميع المؤشرات الرئيسية ما يؤكد على قوة أدائه.

ولفت إلى أن البنك ملتزم فى تقديم حلول مصرفية مبتكرة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادى تحقيقاً للشمول المالى ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

أكد أن البنك يواصل التركيز على الخطط التوسعية، وذلك عبر تقديم منتجات وخدمات مصرفية متكاملة مصممة خصيصًا لتلائم مختلف الفئات من العملاء، كما يظل البنك ملتزمًا بدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية المختلفة، تحقيقاً لإرساء نمو مستدام على المدى الطويل، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويفتح فرصاً واعدة أمام البنك لتعزيز مكانته فى السوق المصرفى.

ويعد بنك أبوظبى الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبى الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة فى مصر، بعدد فروع يصل لـ 64 فرعاً.