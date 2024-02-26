10.4 مليار جنيه صافى أرباح ((أبوظبى الأول)) خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الأول مصر، إن البنك حقق صافى ربح قدره 10.4 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بالعام 2022، وبنسبة نمو 131%.
أشار ((فايد)) إلى أن قيمة صافى القروض وصلت إلى 86.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بنمو ملحوظ يصل إلى 77% عن العام 2022 ، كما بلغ إجمالى الودائع 200.2 مليار جنيه ، ما يعكس زيادة بنسبة 44% مقارنة بالعام الأسبق.
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أضاف أن إجمالى أصول البنك ارتفعت إلى 295.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 43% عن العام 2022.
أكد أن البنك سجل ارتفاعا فى مصادر الدخل، حيث وصل صافى الدخل من العائد إلى 16 مليار جنيه خلال العام الماضى، محققًا زيادة ملحوظة بنسبة 125% عن العام 2022.
تابع:“بلغ إجمالى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 32% عن العام 2022”.
ذكر، أن النتائج المالية لعام 2023 تؤكد التزام بنك أبو ظبى الأول مصر بدعم الاقتصاد المصرى وتعزيز كفاءة الأعمال وتقديم خدمات متنوعة لتلبية احتياجات عملائه، إذ تمكن البنك من خلال استراتيجيته المرنة من تحقيق نمو ملحوظاً عبر جميع المؤشرات الرئيسية ما يؤكد على قوة أدائه.
ولفت إلى أن البنك ملتزم فى تقديم حلول مصرفية مبتكرة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادى تحقيقاً للشمول المالى ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
أكد أن البنك يواصل التركيز على الخطط التوسعية، وذلك عبر تقديم منتجات وخدمات مصرفية متكاملة مصممة خصيصًا لتلائم مختلف الفئات من العملاء، كما يظل البنك ملتزمًا بدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية المختلفة، تحقيقاً لإرساء نمو مستدام على المدى الطويل، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويفتح فرصاً واعدة أمام البنك لتعزيز مكانته فى السوق المصرفى.
ويعد بنك أبوظبى الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبى الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة فى مصر، بعدد فروع يصل لـ 64 فرعاً.
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