حكومة جرينادا تحصل على قرض 10 ملايين دولار من الاستثمار الأوروبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن حصول حكومة جرينادا على قرض قيمته 10 ملايين دولار لدعم القطاع الصحي في الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي.
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وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي – أن القرض سوف يستخدم في شراء المعدات الطبية وتوفير بناء القدرات والتدريب الطبي والصحي المتخصص للعاملين في مجال الرعاية الصحية في جرينادا.
وأوضح أن بنك الاستثمار الأوروبي يركز على مستهدفات تقديم اللقاحات ونشر حملات التطعيم، وإدارة سلاسل الإمداد والتخزين داخل نظام الرعاية الصحية في جرينادا وبناء وإعادة تشكيل بعض مرافق الرعاية الصحية.
وأوضح أنه يتم توفير التمويل في إطار خط ائتمان بنك الاستثمار الأوروبي، والذي يهدف البنك بموجبه إلى تعزيز النظم الصحية في المنطقة في أعقاب وباء كورونا بتمويل ميسر من خلال دعم من الاتحاد الأوروبي.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107901497
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