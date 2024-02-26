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حكومة جرينادا تحصل على قرض 10 ملايين دولار من الاستثمار الأوروبي

2/26/2024 2:24:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News)

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن حصول حكومة جرينادا على قرض قيمته 10 ملايين دولار لدعم القطاع الصحي في الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي.

موضوعات متعلقة تباين أداء أسواق الخليج بالتزامن مع استحقاقات التوزيعات آبل تواجه تحقيقًا محتملًا عقب حظرها تطبيقات الويب في أوروبا وزيرة التجارة الأمريكية: شركات الرقائق طلبت تمويلًا يتجاوز 70 مليار دولار

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي – أن القرض سوف يستخدم في شراء المعدات الطبية وتوفير بناء القدرات والتدريب الطبي والصحي المتخصص للعاملين في مجال الرعاية الصحية في جرينادا.

وأوضح أن بنك الاستثمار الأوروبي يركز على مستهدفات تقديم اللقاحات ونشر حملات التطعيم، وإدارة سلاسل الإمداد والتخزين داخل نظام الرعاية الصحية في جرينادا وبناء وإعادة تشكيل بعض مرافق الرعاية الصحية.

وأوضح أنه يتم توفير التمويل في إطار خط ائتمان بنك الاستثمار الأوروبي، والذي يهدف البنك بموجبه إلى تعزيز النظم الصحية في المنطقة في أعقاب وباء كورونا بتمويل ميسر من خلال دعم من الاتحاد الأوروبي.

المصدر:

MENAFN26022024000202011048ID1107901497

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