أحمد عيسى: السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على الطيران بنسبة تتجاوز 90%

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى أن السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على الطيران بنسبة تصل لأكثر من 90%، مشيرا إلى أن الطيران هو الوسيلة الأساسية للوصول إلى المقصد السياحي المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة في فعاليات المؤتمر الخاص بالاجتماع الـ71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا (ACI)، والذي يُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتستضيفه وتنظمه وزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة، وذلك خلال الفترة من 24 فبراير الجاري وحتى الأول من مارس المقبل تحت شعار“المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”.

موضوعاتوزير الصناعة يؤكد أهمية مساهمة التجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة “اقتصادية القناة” تجهز لطرح عالمى للمرحلة الأولى من محطة لتحلية المياه “هيبة”: البحث عن استراتيجيات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية نتيجة التغيرات الاقتصادية

واستعرض عيسي نصيب مصر من حركة السياحة العالمية، حيث ارتفعت خلال 2023 لتصل إلى 1.2%، وهو ما يمثل نموا بنسبة 33% مقارنة بنصيبها في عام 2019، حيث كان 0.9%، موضحاً أن هناك أكثر من مليار و400 مليون شخص سافروا في العالم خلال عام 2019.

وتوقع أن تصل حركة السياحة والسفر العالمي في عام 2028 لما يتراوح بين مليار و700 أو 800 مليون مسافر في العالم، مبينا أنه في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ووافق عليها رئيس الجمهورية في نوفمبر 2022، تستهدف مصر الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى ما بين 1.6% و1.7% في عام 2028, بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.

وشدد على العمل والتنسيق المستمر والتكامل بين وزراتي السياحة والآثار والطيران المدني لتحقيق مستهدفات الصناعة وربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض.. كما استعرض أهمية صناعة السياحة في مصر، حيث تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، ولها تأثير مباشر في تعزيز معدلات نمو الدخل القومي، وهي أحد أهم مصادر الإيرادات في الحساب الجاري داخل ميزان المدفوعات.

وقال وزير السياحة“إن هذه الصناعة بطبيعتها صناعة خدمية كثيفة العمالة وتتشابك مع العديد من الصناعات الأخرى المكملة لها، كما أنها تساهم في توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر”، منوها بما حققته السياحة في مصر من مؤشرات ومعدلات إيجابية في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها خلال عام 2023، حيث شهدت أعلى معدلاتها بالوصول إلى تحقيق رقم قياسي وهو 14 مليونا و906 ألاف سائح، وكانت قد حققت في عام 2010 (وهو عام الذروة) 14 مليونا و731 ألف سائح”.

وأضاف: أنه“نتيجة لقدرة الصناعة على الصمود، فقد حققت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح بنمو قدره 6% عن الربع الرابع من عام 2022′′، موضحا استمرار هذا النمو خلال الـ50 يوما الأولى من عام 2024، والذي شهد زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة بنسبة 6% عن مثيلتها في عام 2023.

وتحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، موضحاً أنها عبارة عن مجموعة من السياسات التي تستهدف من خلال العمل بها تحقيق نمو سنوي في أعداد السياحة الوافدة بنسبة 25 إلى 30%، وصولاً إلى تحقيق 30 مليون سائح في عام 2028، كخطوة على الطريق لضمان حصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.

وأكد على تعاون وزارة السياحة من خلال هذه الاستراتيجية بشكل حثيث ودائم مع وزارة الطيران المدني، حيث يعد الطيران هو أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لهذه الاستراتيجية، إلى جانب تحسين تجربة السائح، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي، خاصة في مجال الفنادق في مصر، لافتا إلى أنه للوصول لمستهدفات الصناعة يتطلب ذلك زيادة في مقاعد الطيران إلى 3 أضعاف أعدادها التي كانت موجودة في عام 2021.

وثمن جهود وزارة الطيران المدني التي لا تألوا جهداً في توفير كافة سبل الدعم لحركة الطيران السياحي الوافدة إلى مصر، مشيراً إلى تقديمها للدعم الفني في تنفيذ برامج تحفيز الطيران التي تطلقها وزارة السياحة، كما تقدم تخفيضا على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات المصرية السياحية.

كما نوه بأن هذا التعاون امتد أيضاً لتحسين الخدمات المقدمة في المطارات المصرية المختلفة للمسافرين السائحين الوافدين من الدول المختلفة، وكذلك تحسين جزء من تجربة الحصول على التأشيرة السياحية، مبينا أن التعاون بين الوزارتين وبرنامج تحفيز الطيران قد أتت بثمارها، حيث زادت مقاعد الطيران القادمة لمصر في عام 2023 إلى أكثر من 30% عن مثيلتها في عام 2022.

وأشار إلى التسهيلات الكثيرة التي تقدمها وزارة الطيران المدني لشركات الطيران الأجنبية في ضوء تحرير السماوات المصرية أمام الحركة السياحية العالمية، والتي نتج عنها تسيير العديد من شركات طيران لرحلات منخفضة التكاليف إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة، وبدأت شركات كبرى مثل“تيوي وإيزي جيت، وبيجاسوس، وفلاي ناس، وويز اير” وغيرها، تسيير رحلات منتظمة إلى القاهرة عن طريق مطار سفنكس.

وأعرب وزير السياحة، في ختام كلمته، عن تمنياته للقائمين على صناعة المطارات بالقارة الإفريقية للوصول إلى آفاق أرحب من التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بصناعة النقل الجوي بالقارة، وتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة من أجل تحسين التجربة وتوفير أعلي مستويات التشغيل والسلامة والأمن للمسافر والسائح.

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