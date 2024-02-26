1.4 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية في مستهل الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة ناهزت 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر“العالمية القابضة” و”الإمارات دبي الوطني” التداولات.

وتوزعت السيولة – حسبما ذكرت وكالة الانباء الإماراتية“وام” – بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و289.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 412.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.9 ألف صفقة.

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ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.55 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.826 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و721.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ“العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 211.4 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير عند 399.5 درهم، تلاه“ألفا ظبي” بنحو 103.9 مليون درهم وأقفل عند 16.34 درهم، ثم“كيو القابضة” جاذباً 93.7 مليون درهم ليقفل عند 2.9 درهم بارتفاع 1.05%.

وفي سوق دبي، تصدر“دبي الإسلامي” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 51.4 مليون درهم ووصل إلى مستوى 6.35 درهم، تلاه“إعمار العقارية” جاذباً نحو 42.6 مليون درهم ليغلق عند 8.1 درهم بنمو 0.87%، ثم“الإمارات دبي الوطني” بسيولة 40.7 مليون درهم، ليقفل عند 17.7 درهم بارتفاع 0.28%.

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