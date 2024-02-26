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فيتش تتوقع زيادة 3.5% في أسعار الواردات الأمريكية بسبب اضطرابات البحر الأحمر

2/26/2024 2:24:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رجحت وكالة“فيتش” أن يكون للارتفاع الحاد الأخير في تكاليف الشحن تأثير أقل على التضخم من زيادة نفقات الشحن عام 2021، لكنها أشارت إلى أنه سيزيد من التحديات التي يواجهها محافظو البنوك المركزية.

ولقياس التأثير على التضخم العالمي، أظهرت نماذج التنبؤ الخاصة بالوكالة زيادة قدرها 3.5 نقطة مئوية في تضخم أسعار الواردات الأمريكية بحلول نهاية عام 2024.

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وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة الإثنين، توقعات بارتفاع تضخم السلع الأساسية في أمريكا بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعادل إضافة 0.4 نقطة أساس تقريبًا إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة.

وقالت“فيتش” إن ذلك يأتي عقب ارتفاع تكاليف الشحن بأكثر من 150% منذ ديسمبر 2023، نتيجة تعطل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، كما ستؤدي فترات الشحن الأطول إلى تقليل إمدادات المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، إلى أن النماذج تُظهر انتقال أثر زيادة تكاليف الشحن إلى أسعار الواردات بعد فترة تصل إلى شهرين، ولكنها تتراوح بين ثمانية وعشرة أشهر لتؤثر في مؤشر أسعار المستهلكين.

المصدر:

MENAFN26022024000202011048ID1107901494

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