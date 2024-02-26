فيتش تتوقع زيادة 3.5% في أسعار الواردات الأمريكية بسبب اضطرابات البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رجحت وكالة“فيتش” أن يكون للارتفاع الحاد الأخير في تكاليف الشحن تأثير أقل على التضخم من زيادة نفقات الشحن عام 2021، لكنها أشارت إلى أنه سيزيد من التحديات التي يواجهها محافظو البنوك المركزية.
ولقياس التأثير على التضخم العالمي، أظهرت نماذج التنبؤ الخاصة بالوكالة زيادة قدرها 3.5 نقطة مئوية في تضخم أسعار الواردات الأمريكية بحلول نهاية عام 2024.
موضوعات متعلقة
الاتحاد الأوروبي يقرّ قانونًا للمدفوعات الفورية باليورو كيف استطاع مارك كوبان تأسيس منصة رائدة للبث الإذاعي بقيمة 5.7 مليار دولار؟ ترامب يطعن ضد حكم يدينه بالاحتيال ويلزمه بسداد 450 مليون دولار
وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة الإثنين، توقعات بارتفاع تضخم السلع الأساسية في أمريكا بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعادل إضافة 0.4 نقطة أساس تقريبًا إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة.
وقالت“فيتش” إن ذلك يأتي عقب ارتفاع تكاليف الشحن بأكثر من 150% منذ ديسمبر 2023، نتيجة تعطل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، كما ستؤدي فترات الشحن الأطول إلى تقليل إمدادات المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، إلى أن النماذج تُظهر انتقال أثر زيادة تكاليف الشحن إلى أسعار الواردات بعد فترة تصل إلى شهرين، ولكنها تتراوح بين ثمانية وعشرة أشهر لتؤثر في مؤشر أسعار المستهلكين.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107901494
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.