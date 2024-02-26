ترامب يطعن ضد حكم يدينه بالاحتيال ويلزمه بسداد 450 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقدم الرئيس الأمريكي السابق“دونالد ترامب” اليوم الإثنين، بطعن على الحكم المدني الصادر في نيويورك والذي يحمله مسؤولية تضخيم بيانات صافي ثروته“بشكل احتيالي” على مدار سنوات.
وجاء الطعن بعد مرور أقل من أسبوعين من قرار القاضي“آرثر إنجورون”، والذي أمر“ترامب” بدفع أكثر من 450 مليون دولار كغرامات وفوائد بسبب ممارساته التجارية الاحتيالية.
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كما منع“إنجورون”، الرئيس الأمريكي السابق من إدارة نشاط تجاري في نيويورك أو التقدم بطلب للحصول على قروض من المؤسسات المالية المسجلة لدى الولاية لمدة ثلاث سنوات.
ووفقًا لمكتب المدعية العامة في نيويورك“ليتيتيا جيمس”، التي رفعت القضية ضد“ترامب” وشركته، فإن الرئيس السابق سيطالب بدفع فوائد قدرها 112 ألف دولار يوميًا لحين سداد الغرامة.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107901493
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