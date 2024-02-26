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ترامب يطعن ضد حكم يدينه بالاحتيال ويلزمه بسداد 450 مليون دولار

2/26/2024 2:24:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تقدم الرئيس الأمريكي السابق“دونالد ترامب” اليوم الإثنين، بطعن على الحكم المدني الصادر في نيويورك والذي يحمله مسؤولية تضخيم بيانات صافي ثروته“بشكل احتيالي” على مدار سنوات.

وجاء الطعن بعد مرور أقل من أسبوعين من قرار القاضي“آرثر إنجورون”، والذي أمر“ترامب” بدفع أكثر من 450 مليون دولار كغرامات وفوائد بسبب ممارساته التجارية الاحتيالية.

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كما منع“إنجورون”، الرئيس الأمريكي السابق من إدارة نشاط تجاري في نيويورك أو التقدم بطلب للحصول على قروض من المؤسسات المالية المسجلة لدى الولاية لمدة ثلاث سنوات.

ووفقًا لمكتب المدعية العامة في نيويورك“ليتيتيا جيمس”، التي رفعت القضية ضد“ترامب” وشركته، فإن الرئيس السابق سيطالب بدفع فوائد قدرها 112 ألف دولار يوميًا لحين سداد الغرامة.

المصدر:

MENAFN26022024000202011048ID1107901493

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