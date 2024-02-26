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مقالات الرأي



اقتصاد مصر



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المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر “النواب” يوافق على استبدال الليبور بالسوفر كسعر فائدة مرجعي “معيط” يشارك في اجتماعات وزراء مالية“بريكس” و”مجموعة العشرين” 1.6 مليار يورو محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد

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MENAFN - Al-Borsa News) أسس رجل الأعمال الأمريكي "مارك كوبان" إحدى منصات البث الإذاعي الأولى من نوعها عبر الإنترنت "بودكاست دوت كوم" في عام 1995، ليبيعها إلى شركة "ياهو" بعد أربعة" />







الإثنين, فبراير 26, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى كيف استطاع مارك كوبان تأسيس منصة رائدة للبث الإذاعي بقيمة 5.7 مليار دولار؟ كتب : البورصة خاص الإثنين 26 فبراير 2024





أسس رجل الأعمال الأمريكي“مارك كوبان” إحدى منصات البث الإذاعي الأولى من نوعها عبر الإنترنت“بودكاست دوت كوم” في عام 1995، ليبيعها إلى شركة“ياهو” بعد أربعة أعوام فقط مقابل 5.7 مليار دولار، لتظل المشروع التجاري الأكثر ربحاً بالنسبة له طوال مسيرته في عالم الأعمال والاستثمار.

وقال“كوبان” خلال دورة تعليمية عبر منصة“ماستر كلاس” تم بثها الخميس الماضي، إنه كان يتناول الغداء رفقة صديقه بالجامعة“تود فاجنر” في أحد مطاعم البيتزا بولاية كاليفورنيا عام 1995، وكانا يتبادلان الحديث حول مباريات كرة السلة بجامعة إنديانا في وقت كانوا مضطرين للاستماع إلى مبارياتهم المفضلة عبر الهاتف عن طريق أحد الأشخاص القاطنين في ولاية إنديانا.

موضوعاتتباين أداء أسواق الخليج بالتزامن مع استحقاقات التوزيعات آبل تواجه تحقيقًا محتملًا عقب حظرها تطبيقات الويب في أوروبا وزيرة التجارة الأمريكية: شركات الرقائق طلبت تمويلًا يتجاوز 70 مليار دولار

وذكر“كوبان” لصديقه خلال لقائهما أنه يجب أن تكون هناك طريقة للاستماع لمباريات كرة السلة عبر الإنترنت، وكانت هذه نقطة الانطلاق لإحدى الشركات الرائدة الأولى في هذا المجال.

وأوضح أنه إذا كان الاستماع لمباريات كرة السلة بجامعة إنديانا أمراً مثيراً بالنسبة له، فالأمر ينطبق إذاً على جميع مشجعي فريق الجامعة، بل على جميع مُحبي الرياضة في كل مكان.

بعد شهر واحد أمضى خلاله ساعات طويلة من المراسلات عبر غرف الدردشات الافتراضية المتاحة آنذاك في مواقع مثل“إيه أو إل”، استطاع“كوبان” إقناع ألف شخص بشراء أجهزة المودم الملائمة لاستقبال الخدمة، وتحميل البرامج اللازمة للتمتع بخدمة البث الجديدة.

ونجح“كوبان” في إجراء طرح عام لشركة“بودكاست دوت كوم” بعد ثلاث سنوات فقط من تأسيسها دون الحاجة لإنفاق أموال على الإعلانات والتسويق.

وقال إنه لا يزال يتجنب الإنفاق على الدعايا حتى يومنا هذا، وإنه يروج لشركاته من خلال التواصل مع الصحفيين، وإجراء مقابلات إذاعية، والإعلان عنها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

ويُلخص“كوبان” استراتيجيته في التسويق والإعلان في معرفة أقل مبلغ من المال يمكن إنفاقه لزيادة المبيعات.