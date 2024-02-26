اقتصادية القناة تجهز لطرح عالمى للمرحلة الأولى من محطة لتحلية المياه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إنه يجري حاليا بالتعاون مع البنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية التجهيز لطرح عالمي للمرحلة الاولي من محطة تحلية مياه بطاقة انتاجية تقدر بحوالي ٢٥٠ ألف متر مكعب يوميا.
جاء ذلك خلال استقبال جمال الدين لوفد يضم عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
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وقالت المنطقة الاقتصادية في بيان، يأتي اللقاء استكمالاً للمباحثات التي قام بها جمال الدين مع الاتحاد الأوروبي ببروكسل ضمن الوفد الاقتصادي المصري، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع قال وليد جمال الدين إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قائمة على التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، من خلال 4 مناطق صناعية تم تجهيزها ببنية تحتية قوية، و6 موانئ بحرية تعمل على تيسير حركة المواد الخام والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية، وتشهد أعمال تطوير مستمرة.
كما أوضح أن كل هذه العوامل دعمت جاهزية المنطقة لاستقبال مشروعات الوقود الأخضر إلي جانب القطاعات الصناعية والخدمية المستهدف توطينها.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال19 شهرا الماضية في جذب102 مشروع، مما يؤكد خطوات المنطقة الاقتصادية الجادة نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة.
وخلال حديثه عن إنتاج الوقود الأخضر؛ أكد على أن الاتحاد الأوروبي يحتاج لدعم الدول المجاورة في مجال إنتاج الوقود الأخضر لتلبية احتياجات القارة الأوروبية، حيث أن وجود اتفاقيات الشراء يدعم تسريع وتيرة الإنتاج.
كما أوضح أن المنطقة الاقتصادية تستهدف توطين الصناعات المكملة لصناعات الوقود الأخضر وتوفير محطات المياه والبنية التحتية اللازمة لخفض تكلفة التشغيل وبالتالي خفض التكلفة الإجمالية للإنتاج.
ومن جانبه قال جوزيه لياندرو، مدير الاتحاد الأوروبي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن الشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استراتيجية تستهدف التعاون في مجالات مختلفة.
كما أشار أعضاء الوفد إلى اهتمامهم بالمميزات التنافسية، والحوافز الاستثمارية، والقطاعات الصناعية المستهدفة، وقدرة المنطقة الاقتصادية على تلبية احتياجات المستثمرين في مجالات إنتاج الوقود الأخضر.
والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أطلقت المرحلة الثانية من التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في فبراير الماضي لرقمنة خدمات المستثمرين، ولتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، والعمل على إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، وسيتم الإعلان عن انتهاء تطوير هذه الخدمات خلال النصف الثاني من العام الجاري.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107901491