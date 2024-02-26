اقتصادية القناة تجهز لطرح عالمى للمرحلة الأولى من محطة لتحلية المياه

MENAFN - Al-Borsa News) قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إنه يجري حاليا بالتعاون مع البنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية التجهيز لطرح عالمي للمرحلة الاولي من محطة تحلية مياه بطاقة انتاجية تقدر بحوالي ٢٥٠ ألف متر مكعب يوميا.

جاء ذلك خلال استقبال جمال الدين لوفد يضم عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

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وقالت المنطقة الاقتصادية في بيان، يأتي اللقاء استكمالاً للمباحثات التي قام بها جمال الدين مع الاتحاد الأوروبي ببروكسل ضمن الوفد الاقتصادي المصري، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية.

وخلال الاجتماع قال وليد جمال الدين إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قائمة على التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، من خلال 4 مناطق صناعية تم تجهيزها ببنية تحتية قوية، و6 موانئ بحرية تعمل على تيسير حركة المواد الخام والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية، وتشهد أعمال تطوير مستمرة.

كما أوضح أن كل هذه العوامل دعمت جاهزية المنطقة لاستقبال مشروعات الوقود الأخضر إلي جانب القطاعات الصناعية والخدمية المستهدف توطينها.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال19 شهرا الماضية في جذب102 مشروع، مما يؤكد خطوات المنطقة الاقتصادية الجادة نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة.

وخلال حديثه عن إنتاج الوقود الأخضر؛ أكد على أن الاتحاد الأوروبي يحتاج لدعم الدول المجاورة في مجال إنتاج الوقود الأخضر لتلبية احتياجات القارة الأوروبية، حيث أن وجود اتفاقيات الشراء يدعم تسريع وتيرة الإنتاج.

كما أوضح أن المنطقة الاقتصادية تستهدف توطين الصناعات المكملة لصناعات الوقود الأخضر وتوفير محطات المياه والبنية التحتية اللازمة لخفض تكلفة التشغيل وبالتالي خفض التكلفة الإجمالية للإنتاج.

ومن جانبه قال جوزيه لياندرو، مدير الاتحاد الأوروبي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن الشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استراتيجية تستهدف التعاون في مجالات مختلفة.

كما أشار أعضاء الوفد إلى اهتمامهم بالمميزات التنافسية، والحوافز الاستثمارية، والقطاعات الصناعية المستهدفة، وقدرة المنطقة الاقتصادية على تلبية احتياجات المستثمرين في مجالات إنتاج الوقود الأخضر.

والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أطلقت المرحلة الثانية من التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في فبراير الماضي لرقمنة خدمات المستثمرين، ولتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، والعمل على إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، وسيتم الإعلان عن انتهاء تطوير هذه الخدمات خلال النصف الثاني من العام الجاري.

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