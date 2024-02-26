الاتحاد الأوروبي يقرّ قانونًا للمدفوعات الفورية باليورو

MENAFN - Al-Borsa News) أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي قانونًا يسمح بالمدفوعات الفورية باليورو للمستهلكين والشركات في الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ضمن مساعي إنشاء سوق موحدة لرأس المال عبر الاتحاد الأوروبي.

وحسبما نُشر على موقع المجلس الإثنين، سيسمح نظام المدفوعات الفورية بتحويل الأموال في غضون عشر ثوانٍ، داخل وخارج ساعات العمل، بما في ذلك المعاملات داخل نفس البلد ومع أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي.

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وسيُطلب من مزودي خدمات الدفع، مثل البنوك، التي تقدم تحويلات باليورو، تقديم خدمة إرسال واستقبال المدفوعات الفورية، ويجب ألا تكون الرسوم المفروضة -إن وجدت- أعلى من نظيرتها المطبقة فعليًا.

ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا بحلول أبريل، ويجب على البنوك في منطقة العملة الموحدة، السماح بالمدفوعات الفورية في غضون 18 شهرًا من ذلك التاريخ.

وتهدف القواعد الجديدة إلى تحسين الاستقلال الاستراتيجي للقطاع الاقتصادي والمالي الأوروبي، لأنها ستساعد في تقليل أي اعتماد مفرط على المؤسسات المالية والبنية التحتية في دولة ثالثة.

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